25 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
25 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Oyuncu olarak başladığı kariyerini influencer olarak devam ettiren Elvin Levinler'i şu sıralar sosyal medya sayesinde yakından takip ediyoruz. Daha önce birçok popüler dizide yer alan Levinler'i şimdilerde gerek yoga gerekse seyahat videolarıyla görür olduk. Geçtiğimiz günlerde babasını kaybettiğini paylaşan isim bugün hastanede yaptığı paylaşımla kalbinden operasyon geçirdiğini söyledi. "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum" ifadelerini kullanan ismin paylaşımlarına gelin birlikte bakalım...
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Pek çok konudan tartışma yaratan Hayat Devam Ediyor dizisinin çocuk gelini Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlendikten sonra Amerika’ya yerleşmişti. Oyunculuk kariyerini rafa kaldıran Miraloğlu geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Amerika'da rehin tutulduğunu öne sürmüştü. Ardından da sınır dışı edileceği iddiaları patlamıştı. Onur Akay'ın haberine göre; ABD'de kaçak yaşadığı ortaya çıkan Meltem Miraloğlu markette işe girmiş ve Türk yemekleri yapıyormuş. Ünlü oyuncu son olarak da otostop çekerken görüntülenmiş!
Son dönemlerin en bomba magazin haberi Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden bir oğlu olduğu iddiasının netlik kazanması oldu! 3 yaşındaki oğlu Uzay için Hacı Sabancı'ya babalık davası açan F.D. mahkemede kazanan taraf oldu. 2021 yılında Nazlı Sabancı'yla nikah masasına oturan Hacı Sabancı'nın aynı yıl bir bebek sahibi olduğu DNA testi sonucuyla kanıtlandı. O günden sonra aile üyelerinden dikkat çeken paylaşımlar geldi. Geçtiğimiz günlerde Uzay'ın videosu paylaşılmış ve babasıyla olan benzerliği şoke etmişti. Nazlı gelin bugün yeni bir hamle yapıp minik kızı Arzu Alara'yı emojisiz paylaştı.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Tuba Ünsal'ın gönlünü kime kaptırdığı ortaya çıktı. Adını bir süredir aşk hayatındaki çalkantılarla duyduğumuz Tuba Ünsal'ın iş insanı Emir Ulusoy ile aşk yaşadığı öğrenildi. Geçtiğimiz yaz başında Hintli milyarder Shirish Saraf ile ayrılan ünlü ismin sır gibi sakladığı sevgilisi kendisinden 10 yaş küçük çıktı. Gelin detaylara birlikte bakalım!
Kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu'nun resmi hesabından paylaşılan Nazım Hikmet şiiri ile vefat haberini öğrendiğimiz Genco Erkal'ın kaybı sanat dünyasını yasa boğmuştu. Tiyatroya olan katkılarıyla gönüllerde taht kuran isim uzun süredir savaştığı kan kanseriyle mücadelesine yenik düşmüştü. 31 Temmuz 2024 tarihinde vefat eden isim 2 Ağustos günü toprağa verilmişti. Oda Tv'nin haberine göre toprağa verileli yaklaşık altı ay olan ismin mezarının son hali görenleri üzdü.
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Arabesk müziğin efsanelerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü hayatını kaybetti ne yazık ki! Usta sanatçının gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Taha Tayfur, babasının vefatından haftalar sonra yeni yaşına bastı. 17 yaşına giren Ferdi Taha Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Son dönemde değişimi ve verdiği kilolarla dikkat çeken Güllü yıllardır arabesk müzik dünyasında ses getiren isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Unutulmaz şarkılarıyla ve sesiyle adından bahsettiren isim geçtiğimiz gün Magazin Burada kameralarına yakalandı. Hayatının film olmasını istediğini söyleyen isim başrolü de Serenay Sarıkaya'nın oynaması istediğini itiraf etti. Sarıkaya'yı övgü yağmurlarına tutan şarkıcı son zamanlarda hakkında çıkan haberlerle ilgili de ünlü oyuncuya destek verdi.
Sosyal medyanın en popüler isimlerinden olan Kerimcan Durmaz'ın başı Malta'daki konserinde yaşananlar yüzünden fena yandı. Yasa dışı bahse teşvik ve yasa dışı bahis reklamı suçlamalarıyla tutuklanan fenomen Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Hazırlanan iddianame sonrası 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen Kerimcan Durmaz'ın sevenleri tepki dolu paylaşımlarda bulunmaya başladı. Bu esnada şaşırtan bir adım da atıldı. Geçtiğimiz yıl Durmaz'ın arkadaşı Furkan Çağmaz tarafından darp edilen Arya Bektaş da eski arkadaşı için 'adalet' çağrısında bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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