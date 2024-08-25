25 Ağustos Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
25 Ağustos Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. İşte 25 Ağustos Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Fıstık mitingi için Gaziantep’e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önü bir grup çiftçi tarafından kesilerek sorunlar dile getirildi. Bu sırada traktörün üzerinde Özel’e sorunlar hakkında bilgi veren ve çiftçi diye tanıtılan kadının, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Samsun'da turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu'da sarı kodlu yağış uyarısı yaptığını belirterek, tüm kurumların teyakkuz halinde gelişmeleri takip ettiğini açıkladı.
İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı, konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı bir açıklama yayınladı.
Telegram kanallarında ‘suçlu’ arama ilanları tüm hızıyla devam ediyor. Herkesin katılabildiği bir grupta ‘gaspçı’ ilanı verildi. Başka bir ilanda da “mekana sıkılır gözdağı verilir’ ilanı herkesi şaşkına çevirdi. Cumhuriyet’e konuşan güvenlik analisti Burak Yıldırım “Türkiye’de suç örgütleri büyük oranda organize hale gelmiş” dedi.
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Lübnan Hizbullahı, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e başlattığı saldırıların ilk aşamasının 320 füzeyle tamamlandığını açıkladı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi, eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün, sosyal medyada vatandaşları tahrik edici paylaşımlar yaparak, daha sonra kendisine hakaret edenlere yüklü miktarda tazminat davaları açtığı ve bu yöntemle gelir elde etmeye çalıştığı öne sürüldü.
Aydın’da sabah saatlerinde duyulan güçlü patlama sesi duyuldu. Geniş bir alanda hissedilen patlama sesinin kaynağı araştırılırken, uzmanlar sesin kaynağının meteor patlaması olabileceğini ileri sürdü.
Ankara'da sağanak nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı, bazı ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.
Türkiye nüfusunun 2023-2030 yılları arasında 2,8 milyon artması bekleniyor. Yapılan araştırmalara göre, 59 ilde nüfus artışı beklenirken, 5 ilin nüfusunda ise düşüş bekleniyor. Nüfusun en fazla artması beklenen il İstanbul olurken, en çok nüfus düşüşü ise Ağrı'da yaşanacak.
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