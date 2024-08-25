Beklenen Saldırı Gerçekleşti: Hizbullah’tan İsrail’e 320 Füzelik Saldırı
Beklenen Saldırı Gerçekleşti: Hizbullah’tan İsrail’e 320 Füzelik Saldırı
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Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Allah’ın yardımıyla, ilk aşama başarıyla tamamlandı.” ifadelerine yer verildi.
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İnsansız hava araçlarının (İHA) İsrail'in askeri kışlalarını ve bölgelerini hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, 320 katyuşa füzesinin de İsrail’in Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri kışlalarını vurduğu vurgulandı.
Açıklamada, operasyonun diğer ayrıntılarının daha sonra açıklanacağı kaydedildi.
İsrail Lübnan’a yönelik saldırı başlattığını açıklarken Hizbullah da komutanlarından Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyurmuştu.
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Dağı daşı bombalamışlar gene amk 😂😂😂
İkinci aşamada biz yine birkaç tane milli yas ilan edeceğiz gibi görünüyor. Geçmiş olsun.
sırf israili desteklemiyorum diye hizbullahı da alkışlayamiicam. inş birbirlerini yok ederler