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Beklenen Saldırı Gerçekleşti: Hizbullah’tan İsrail’e 320 Füzelik Saldırı

Beklenen Saldırı Gerçekleşti: Hizbullah’tan İsrail’e 320 Füzelik Saldırı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.08.2024 - 08:45

Lübnan Hizbullahı, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e başlattığı saldırıların ilk aşamasının 320 füzeyle tamamlandığını açıkladı.

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Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Allah’ın yardımıyla, ilk aşama başarıyla tamamlandı.” ifadelerine yer verildi.

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Allah’ın yardımıyla, ilk aşama başarıyla tamamlandı.” ifadelerine yer verildi.

İnsansız hava araçlarının (İHA) İsrail'in askeri kışlalarını ve bölgelerini hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, 320 katyuşa füzesinin de İsrail’in Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri kışlalarını vurduğu vurgulandı.

İnsansız hava araçlarının (İHA) İsrail'in askeri kışlalarını ve bölgelerini hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, 320 katyuşa füzesinin de İsrail’in Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri kışlalarını vurduğu vurgulandı.

Açıklamada, operasyonun diğer ayrıntılarının daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İsrail Lübnan’a yönelik saldırı başlattığını açıklarken Hizbullah da komutanlarından Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyurmuştu.

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okisi

Dağı daşı bombalamışlar gene amk 😂😂😂

Bozkurt

İkinci aşamada biz yine birkaç tane milli yas ilan edeceğiz gibi görünüyor. Geçmiş olsun.

Mert Soylu

sırf israili desteklemiyorum diye hizbullahı da alkışlayamiicam. inş birbirlerini yok ederler