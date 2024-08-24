Acı Haberi Ümit Özat Duyurdu: Christoph Daum Hayatını Kaybetti

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor takımlarında da teknik direktörlük yapan Alman futbol adamı Christoph Daum hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Özat acı haberi 'Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ümit Özat ''Hocam Daum'un biraz önce vefat haberini aldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana kattıkların için teşekkür ederim, ruhun şad olsun ışıklar içinde uyu' sözleriyle duyurdu.

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