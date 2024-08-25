Tanker Arıza Yaptı, İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Çift Yönlü Olarak Kapatıldı
Tanker Arıza Yaptı, İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Çift Yönlü Olarak Kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı, konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı bir açıklama yayınladı.
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Akşam saatlerinde İstanbul Boğazı, gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.
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Boğaz'da hareketli dakikalara sebep olan olayın Romanya'dan Libya'ya giden 171 metre boyundaki 'Sredina' adlı tankerdeki arızadan ötürü yaşandığı belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği 'Sredina' isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denildi.
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