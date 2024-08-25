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Tanker Arıza Yaptı, İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Çift Yönlü Olarak Kapatıldı

Tanker Arıza Yaptı, İstanbul Boğazı Gemi Trafiğine Çift Yönlü Olarak Kapatıldı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
25.08.2024 - 23:07

İstanbul Boğazı gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı, konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

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Akşam saatlerinde İstanbul Boğazı, gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Akşam saatlerinde İstanbul Boğazı, gemi trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Boğaz'da hareketli dakikalara sebep olan olayın Romanya'dan Libya'ya giden 171 metre boyundaki 'Sredina' adlı tankerdeki arızadan ötürü yaşandığı belirtildi.

Boğaz'da hareketli dakikalara sebep olan olayın Romanya'dan Libya'ya giden 171 metre boyundaki 'Sredina' adlı tankerdeki arızadan ötürü yaşandığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği 'Sredina' isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği 'Sredina' isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

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