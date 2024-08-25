AFAD’dan 9 Şehir İçin Hava Durumu Uyarısı: Samsun’daki Vatandaşlara SMS’le Uyarı Yapıldı

AFAD: “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Samsun'da Turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu illerimizde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır.

Turuncu yağış uyarısı verilen Samsun ilimizde; vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Cami ve Belediye anons sistemleri ile emniyet ve jandarma araçlarından gerekli uyarılar yapılmaktadır.

An itibarıyla 72 ihbar alınmış olup, alınan tüm ihbarlara müdahale edilmiştir. Mahsur kalan 1.065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir.”