AFAD’dan 9 Şehir İçin Hava Durumu Uyarısı: Samsun’daki Vatandaşlara SMS’le Uyarı Yapıldı
AFAD’dan 9 Şehir İçin Hava Durumu Uyarısı: Samsun’daki Vatandaşlara SMS’le Uyarı Yapıldı
AFAD: “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Samsun'da Turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu illerimizde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır.
Turuncu yağış uyarısı verilen Samsun ilimizde; vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Cami ve Belediye anons sistemleri ile emniyet ve jandarma araçlarından gerekli uyarılar yapılmaktadır.
An itibarıyla 72 ihbar alınmış olup, alınan tüm ihbarlara müdahale edilmiştir. Mahsur kalan 1.065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir.”
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Samsun'da turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu'da sarı kodlu yağış uyarısı yaptığını belirterek, tüm kurumların teyakkuz halinde gelişmeleri takip ettiğini açıkladı.
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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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arkadaş şu giresuna bi sağanak gümbür gümbür yağış gelmicekmi ya susuz kalcak böyle gider se
samsundayım ve çok yağıyor umarım sel gelmez
erken haber verseydinşz keske