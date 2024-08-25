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AFAD’dan 9 Şehir İçin Hava Durumu Uyarısı: Samsun’daki Vatandaşlara SMS’le Uyarı Yapıldı

AFAD’dan 9 Şehir İçin Hava Durumu Uyarısı: Samsun’daki Vatandaşlara SMS’le Uyarı Yapıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.08.2024 - 12:59 Son Güncelleme: 25.08.2024 - 13:40

AFAD: “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Samsun'da Turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu illerimizde ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. 

Turuncu yağış uyarısı verilen Samsun ilimizde; vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Cami ve Belediye anons sistemleri ile emniyet ve jandarma araçlarından gerekli uyarılar yapılmaktadır. 

An itibarıyla 72 ihbar alınmış olup, alınan tüm ihbarlara müdahale edilmiştir. Mahsur kalan 1.065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir.”

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Samsun'da turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu'da sarı kodlu yağış uyarısı yaptığını belirterek, tüm kurumların teyakkuz halinde gelişmeleri takip ettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Samsun'da turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop ve Ordu'da sarı kodlu yağış uyarısı yaptığını belirterek, tüm kurumların teyakkuz halinde gelişmeleri takip ettiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Samsun'da turuncu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat, Amasya, Sinop, Ordu illerimizde ise sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. Turuncu yağış uyarısı verilen Samsun ilimizde; vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Cami ve belediye anons sistemleri ile emniyet ve jandarma araçlarından gerekli uyarılar yapılmaktadır. An itibarıyla 72 ihbar alınmış olup, alınan tüm ihbarlara müdahale edilmiştir. Mahsur kalan 1065 vatandaşımız kurtarılarak güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup, gelişmeleri takip etmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.'

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Gaddar Kerim

arkadaş şu giresuna bi sağanak gümbür gümbür yağış gelmicekmi ya susuz kalcak böyle gider se

..

samsundayım ve çok yağıyor umarım sel gelmez

h.ibrahim

erken haber verseydinşz keske