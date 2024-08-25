Kayseri'de Sel Felaketi: Kaybolan 1 Kişi Ölü Olarak Bulundu, Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi

AFAD'dan Kayseri'deki sele ilişkin açıklama geldi: 'Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen heyelanda mahsur kalan 8 araç ve 32 vatandaşımız riskli bölgelerden tahliye edilmiştir.'

Ayrıca Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapılıp kaybolan Muhittin Saraç’ın 15 saat sonra, saat 11.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Sele kapıldığı noktaya 7 kilometre mesafede bulunan Saraç'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

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