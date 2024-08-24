Kayseri, Sivas ve Kırşehir'de Sel ve Heyelan! Mahsur Kalan Vatandaşlar Var, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri’nin Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Bölgede mahsur kalan vatandaşların olduğu iddia ediliyor. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Kırşehir'de de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Uzun Ali köyünde sel meydana geldi. Etkili olan sağanağın neden olduğu sele kapılan çoban Mustafa Akar (52), hayatını kaybetti.

Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Tohma Çayı'nın taşması sonucu sel meydana geldi. 8 evi su basarken, ulaşımda aksama yaşandı.