Bu Nasıl Senaryo! Özgür Özel’e Çiftçi Diye Tanıtılan ve Sorunlar Anlatan Kadın Belediye Başkanının Eşi Çıktı!

Fıstık mitingi için Gaziantep’e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önü bir grup çiftçi tarafından kesilerek sorunlar dile getirildi. Bu sırada traktörün üzerinde Özel’e sorunlar hakkında bilgi veren ve çiftçi diye tanıtılan kadının, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan’ın eşi Aslıhan Doğan olduğu ortaya çıktı.