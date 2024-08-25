Firari FETÖ’cü Hakan Şükür’ün Sosyal Medya Oyunu: Milyonlarca Liralık Tazminat İstiyor
Firari FETÖ’cü Hakan Şükür’ün Sosyal Medya Oyunu: Milyonlarca Liralık Tazminat İstiyor
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi, eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün, sosyal medyada vatandaşları tahrik edici paylaşımlar yaparak, daha sonra kendisine hakaret edenlere yüklü miktarda tazminat davaları açtığı ve bu yöntemle gelir elde etmeye çalıştığı öne sürüldü.
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ABD'de yaşayan Hakan Şükür, avukatı aracılığıyla Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı davada, bir sosyal medya paylaşımına M.C.Y'nin hakaret içerikli yanıt verdiği iddiasıyla 100 bin lira manevi tazminat talebinde bulundu. Şükür'ün avukatınca mahkemeye verilen dava dilekçesinde, tazminata 2022'den itibaren yasal faiz işletilmesi de istendi. Hakan Şükür, ayrıca 1977 liralık dava harcını yatırmayıp, mahkemeden "adli yardım" talebinde bulundu. Davalı M.C.Y'nin avukatı Serhat Sayan ise mahkemeye sunduğu dilekçede, "yargılama veya takip giderlerini ödeme gücünden yoksun olan kimselerin" adli yardımdan yararlanabileceğini belirtti.
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Sayan'ın dilekçesinde, adli yardım talebinin mahkeme tarafından reddedilmesine rağmen Şükür'ün dava harcını yatırmadığı ve sadece posta masraflarını tamamladığı, bu nedenle Hukuk Muhakemeleri Kanununa (HMK) göre dava dosyasının işlemden kaldırılması gerektiği vurgulandı.
Dilekçede, "Davacı yüksek miktarda tazminatlar talep ederek karşı taraf ile anlaşma zemini oluşturmak, talep edilen miktarın yüksek oluşundan etkilenip anlaşmaya razı olan taraf ile anlaşarak dosyaları kapatmak gayesindedir. Anlaşma sağlanamaması halinde ise zaten Türkiye'de tahsil kabiliyeti olmadığından, karşı vekalet ücretlerini ve yargılama giderlerini ödememektedir." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'deki tüm mal varlığı FETÖ üyeliği sebebiyle dondurulan Şükür'ün tazminat talebine ilişkin dilekçede, ayrıca şu tespitlere yer verildi:
Dilekçede, Hakan Şükür'ün FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanması için birden fazla yakalama kararı çıkarıldığı, ancak örgütün diğer üst düzey yöneticileri gibi 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ABD'ye kaçtığı için yakalama emrinin infaz edilemediği kaydedildi. Davanın esasına geçmeden önce Şükür'ün kötü niyet arz eden gayesini ortaya koymak adına, ABD'de lüks bir hayat sürdüğünün dikkate alınması gerektiği de dilekçede ifade edildi.
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Şükür'ün Ağustos 2023 itibarıyla Kaliforniya'nın Palo Alto kentinde futbol okulu açtığına dikkati çekilen dilekçede, "Sosyal medyada görüldüğü üzere, Amerika Birleşik Devletleri'nde lüks içerisinde yaşamaktadır. Ayrıca bir futbol okulu da açmıştır. Lüks villalarda kalmakta ve lüks araçlar kullanmaktadır. Fakat ülkemizde herhangi bir teminat göstermeksizin ve harç ödemeksizin 'adli yardım' talep ederek, yüzlerce dava açarak kötü niyetli bir biçimde gelir elde etmeye çalışmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.
Mahkemede yapılan ön inceleme duruşmasında, davacı Hakan Şükür'ün 20 bin lira nakdi veya banka teminat mektubu yatırmasına karar verildi. Şükür'e 2 hafta süre veren hakim, teminatın yatırılmaması halinde "davanın usulden reddine" karar verileceğini, tarafların avukatlarına bildirdi. Hakan Şükür ise geçen bu süre içinde teminat yatırmadı. Ekim ayında yapılacak duruşmada davanın açılmamış sayılmasına karar verilerek reddedilmesi bekleniyor.
Avukat Sayan, vatandaşların böyle bir davaya muhatap olması durumunda yapılması gerekeni şöyle anlattı: "Bakırköy Adliyesi özelinde yaptığımız araştırmalarda Hakan Şükür'ün aynı konuyla ilgili olarak 100'den fazla manevi tazminat davası açtığını gördük. Bu manevi tazminat davalarının hepsi çok yüksek kalibreli davalar. Kaç tanesinde teminat istendi, kaç tanesinde adli yardım var, bunlar tarafımızca bilinmiyor. Bu yüzden vatandaşların da bilinçlenmesini istiyoruz. Kendilerine karşı açılan bu tarz davalar varsa, mutlaka hakimden ve mahkemeden teminat gösterilmesi için talepte bulunmaları gerekiyor."
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