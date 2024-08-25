Telegram'da Yasa Dışı İlanlar Devam Ediyor: "Mekana Sıkılır Gözdağı Verilir"

Telegram kanallarında ‘suçlu’ arama ilanları tüm hızıyla devam ediyor. Herkesin katılabildiği bir grupta ‘gaspçı’ ilanı verildi. Başka bir ilanda da “mekana sıkılır gözdağı verilir’ ilanı herkesi şaşkına çevirdi. Cumhuriyet’e konuşan güvenlik analisti Burak Yıldırım “Türkiye’de suç örgütleri büyük oranda organize hale gelmiş” dedi.