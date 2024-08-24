Telegram Kurucusu ve CEO’su Pavel Durov Fransa’da Gözaltına Alındı
Telegram Kurucusu ve CEO’su Pavel Durov Fransa’da Gözaltına Alındı
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Fransız medyasında yer alan haberlere göre Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alındığını bildirdi.
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Durov'un Cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığı kaydedildi.
Gözaltına alındığı esnada Durov'un yanında kız arkadaşı ve koruması olduğu aktarıldı.
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