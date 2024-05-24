24 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Dalga geçme fırsatı bulduğunda asla kaçırmayan Tansu Dayan bu sefer de Cannes Film Festivali'ne katılan ünlülerin pozlarını tiye aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre kanser nedeniyle tedavi gören Aşk-ı Memnu'nun Şayeste Hanım'ı Fatma Karanfil'den kötü haber.
Berna Laçin, EuroLeague Final Four Yarı Final maçında Panathinaikos'a 73 57 mağlup olan Fenerbahçe'ye tepki gösterenlere sert çıkıştı.
Eski eşler Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında devam eden nafaka davasından yeni bir gelişme yaşandı ve Yılmaz'ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam edeceği öğrenildi. Nafaka krizini sindiremeyen ünlü komedyen sinirini kendini eleştirenlerden çıkardı.
Son dönemde açıklamaları ve paylaşımları ile gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın muhabirlerin soru bombardımanı karşısında tatlılıkla cevap vermesi "sabır taşı mübarek" dedirtti.
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Sık sık alkollü halleri ile görüntülenen Serdar Ortaç dün geceki konserinden sonra bu sefer de alkollü şekilde canlı yayın açmıştı. Fatih Ürek'ten Serdar Ortaç'a sert uyarı geldi.
30 gün içinde sahiplenilmeyen hayvanların uyutulmasıyla yasa tüm ülkenin gündemine oturdu bildiğiniz üzere. Başta hayvanseverler olmak üzere pek çok kişi bu çözümü doğru bulmadı.
Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Işın Karaca gibi birçok ünlü sanatçının sahne alacağı Ajda Pekkan'ın konserindeki loca fiyatları dudak uçuklattı!
Popstar yarışmasıyla akıllara kazınan Bayhan akşam saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Eski eşler Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında devam eden nafaka davasından yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Yargıtay'dan ünlü komedyene kötü haber geldi. Cem Yılmaz'ın boşandığı eşi Ahu Yağtu'ya ne kadarlık bir nafaka ödeme yapacağı konusunda karar çıktı!
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