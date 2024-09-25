24 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
24 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Avrupa turnesi başlayan ve sezonu Kıbrıs'ta açan Cem Yılmaz'ın son hali akıllara durgunluk verdi!
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Bir süre önce, ilişkilerini oldukça sağlam adımlarla devam ettiren Hakan Kurtaş ve Birce Akalay'ın evleneceği iddia edilmişti. Günümüzün en gözde isimlerinden biri olmayı sürdüren Hakan Kurtaş o söylentileri yalanladı.
Oyuncu Bekir Aksoy'un oğlu Asil 4 yaşında resim sergisi açtı. Asil bu sergiyle birlikte dünyanın en genç resim sergisi açan kişisi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor.
Paris Moda Haftası'na yüzü olduğu markayı temsilen dünyaca ünlü yıldızlarla giden ve geçtiğimiz gün de podyumu sallayan Pınar Deniz'in bir başka defilede Eva Longoria tarafından sıkıştırıldığı anlar sosyal medya kullanıcılarının sinirini hoplattı!
Hayatına son vererek tüm sevenlerini derin bir yasa boğan fenomen Kübra Aykut bugün memleketi Bursa'da toprağa verildi. Ünlü fenomenin avukat sevgilisi Enes Çetinkaya'dan ilk paylaşım ise geçtiğimiz saatlerde geldi.
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Özellikle son dönemlerde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı geçtiğimiz günlerde Arzu Alara'ya ihtişamlı bir doğum günü partisi düzenlemişti. Kaynana Arzu, gelinin bebeğinin yüzünü emojiyle saklama kuralını çiğnemeden torunuyla paylaşım yaptı.
Ekol TV'nin özel haberine göre Metin Arolat'ın sahne aldığı mekanda fenalaşıp düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!
Geçtiğimiz günlerde havaalanında görüntülenen Hadise "Konuşmayı sevenler konuşsun" diyerek muhabirlere soğuk duş aldırmıştı. Hadise'nin hedefinde olduğu düşünülen Hande Erçel ise bu sözleri üzerine alınmayıp bir de ünlü şarkıcıya iltifat etti.
Murat Övüç, oğlunun arkadaşları tarafından uygunsuz fotoğraf ve videolarının çekildiğini ve şantaja uğradığını açıkladı. Oğlunun arkadaşlarının fotoğraf ve videoları silmek için para istediğini söyleyen Övüç, öfke kustu!
Dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla girdiği cezaevinden beş gün önce tahliye olan Bahar Candan, soluğu tatilde aldı!
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