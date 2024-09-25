Birce Akalay'la İlişkilerine Sağlam Adımlarla Devam Eden Hakan Kurtaş'dan Evlilik Sorularına Kaçamak Yanıt!

Bir süre önce, ilişkilerini oldukça sağlam adımlarla devam ettiren Hakan Kurtaş ve Birce Akalay'ın evleneceği iddia edilmişti. Günümüzün en gözde isimlerinden biri olmayı sürdüren Hakan Kurtaş o söylentileri yalanladı.