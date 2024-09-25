Birce Akalay'la İlişkilerine Sağlam Adımlarla Devam Eden Hakan Kurtaş'dan Evlilik Sorularına Kaçamak Yanıt!
Birce Akalay'la İlişkilerine Sağlam Adımlarla Devam Eden Hakan Kurtaş'dan Evlilik Sorularına Kaçamak Yanıt!
Bir süre önce, ilişkilerini oldukça sağlam adımlarla devam ettiren Hakan Kurtaş ve Birce Akalay'ın evleneceği iddia edilmişti. Günümüzün en gözde isimlerinden biri olmayı sürdüren Hakan Kurtaş o söylentileri yalanladı.
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Güzeller güzeli oyuncumuz Birce Akalay ve karizmatik isim Hakan Kurtaş ilişkileriyle 2024'ün en gözde çiftlerinden biri oldu bildiğiniz gibi.
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Bir süredir birlikte olan oyuncu çiftimiz Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın yakın zamanda evleneceği iddia edilmişti.
"Birce Akalay’a evlilik teklif ettiğiniz, ekim ayında nikah masasına oturacağınız doğru mu?” sorusuna cevabı Hakan Kurtaş verdi.
"Evlilik gibi konular ağıza sakız edilmemeli" şeklinde konuşan ve Akalay'la ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Kurtaş "birbirimizi sevmenin keyfini çıkartıyoruz" dedi.
İşte o anlar:
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