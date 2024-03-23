23 Mart Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
23 Mart Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 23 Mart Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'ın kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında yaptığı şikayet üzerine açılan soruşturmada ses kaydını sızdırdığı iddia edilen Turgay Kocakaya tutuklandı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın bu sefer de kanser olduğunu açıklayan Prenses Kate Middleton hakkında ortaya atılan komplo teorilerine yaptığı yorumla mevzuya kitabın ortasından giriş yaptı!
Bir Türk Farklı Dillerde Uzun Cümlelerle Anlatılan Şeyleri Tek Bir Sesle Nasıl Halledebildiğimizi Gösterdi
Biliyorsunuz ki Yunus Emre ve Aleyna samimiyetine Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'den yasak gelmişti. Eşinin uyarısına rağmen Aleyna ile yakınlaşmaya devam eden Yunus Emre'ye eşinin tepkisi bu kez çok sert oldu.
Şahane Hayatım dizisinde Mesut karakterini canlandıran Onur Tuna'nın yeni tarzı takipçilerini şoke etti. Ünlü oyuncunun son pozu resmen yorum yağmuruna tutuldu.
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Biliyorsunuz ki son günlerde bir etek gündemi aldı başını gidiyor. Konserde giyenler mi dersiniz yoksa 'eteği kadınlara nasıl kaptırdık ya' diyenler mi... Alişan da kendisine sorulan etek gündemine biraz sert çıkıştı!
Ethereum'un Kurucusu Vitalik Buterin'in Analizini Yapan Psikolog Ekran Bağımlısı Çocuklar İçin Uyarıda Bulundu
Başrollerini Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde son zamanlarda Doğa karakterine sahne yazılmaması seyirciyi kızdırdı. Görkem yerine Doğa'yı görmek isteyen izleyici senariste tepki gösterdi.
Yetenekli oyuncu Boran Kuzum, genç yaşta milyonların gönlüne taht kurmayı başardı. İlk kez 2015 yılında 'Analar ve Anneler' dizisiyle ekranda yerini alan Kuzum, kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Yakın zamanda vizyona girecek olan 'Mucize Aynalar' filmi öncesi Hürriyet'e konuşan genç oyuncu, röportaj sırasında Hakan Gence'ye samimi itiraflarda bulundu.
Aşkta yüzü bir türlü gülmeyen ünlü influencer Ala Tokel'in verdiği ilişki tavsiyelerini okuduktan sonra büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız! Gelin ünlü influencerın tavsiyelerine birlikte bakalım.
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