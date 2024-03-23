Gökhan Zan’a Ait Olduğu İddia Edilen Ses Kayıtlarını Sızdıran Kişi Olduğu Söylenen Turgay Kocakaya Tutuklandı
Gökhan Zan’a Ait Olduğu İddia Edilen Ses Kayıtlarını Sızdıran Kişi Olduğu Söylenen Turgay Kocakaya Tutuklandı
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'ın kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında yaptığı şikayet üzerine açılan soruşturmada ses kaydını sızdırdığı iddia edilen Turgay Kocakaya tutuklandı.
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’la, onun adına AK Partililer ile pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi yapan ve bu görüşmeyi kaydederek sızdırdığı iddia edilen Turgay Kocakaya, tutuklandı.
Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre; Gökhan Zan’ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, "silahlı tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan ifadesini aldığını Kocakaya’yı cezaevine gönderdi.
Bu arada Kocakaya’nın suç ortağı olduğu iddia edilen kuzeni Nihal Kocakaya da aranıyor.
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