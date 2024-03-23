Gökhan Zan’a Ait Olduğu İddia Edilen Ses Kayıtlarını Sızdıran Kişi Olduğu Söylenen Turgay Kocakaya Tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'ın kendisine ait olduğu iddia edilen ses kaydı hakkında yaptığı şikayet üzerine açılan soruşturmada ses kaydını sızdırdığı iddia edilen Turgay Kocakaya tutuklandı.