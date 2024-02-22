22 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
22 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, 'Aramızda Kalmasın' programına katılarak dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi.
2. 'Senorita' şarkısıyla başarıyı solo kariyerinde de yakalamış ve yeniden popüler olmuş Camila Cabello yeni bir albüm çıkartacağı haberini sosyal medya hesabındaki paylaşımlarını kaldırarak ve tarzında değişikliğe giderek hayranlarına verdi.
3. Osbourne ailesinin ünlü televizyon kişiliği Kelly Osbourne yıllardır süre gelen değişimleri ve denediği farklı tarzlarla sürekli gündem oluyor. Annesinin kullandığı ve hastanelik olduğu bir kilo verdirici ilaç sayesinde 40 kilo birden veren Osbourne, hem estetik iddialarını yalanladı hem de ilacı öve öve bitirmedi.
4. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Selma karakterine hayat veren Melis Sevinç, MAG Dergi'ye konuştu. Karakteri hakkında konuşan Sevinç, izleyicilerin karakterini gerçek sandıklarını söyledi.
5. Bir zamanlar moda programlarıyla gündemimizen düşmeyen Kemal Doğulu şu sıralar müzik dünyasındaki performanslarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne almadan önce Muhabir Online kameralarına açıklama yapan Kemal Doğulu, araları bozuk olan kardeşi Kadir Doğulu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Alizade'yle aşk dedikoduları yüzünden sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen Ezhel, dün yaşadığı buhranı takipçileriyle paylaştı. Bu buhranın sebebi ise imaj değişikliğine giden 32 yaşındaki Ezhel'in yaşlandığını düşünmesi oldu...
7. İşte Benim Stilim yarışmasından hatırladığımız Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirmiş ve uzun bir süre çok konuşulmuştu. Şimdilerde hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam eden eski yarışmacı, geçirdiği estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
8. Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, Aralık 2023'te ilk defa birlikte göründükleri, Rus milletvekilinin kızı Elsina Khayrova ile birkaç ay önce Londra'daki özel bir partide romantik bir şekilde görüldükten sonra ilişkilerini başlatmıştı. Fakat bu aşk maceraları kısa sürdü.
9. Snob Magazin'in haberine göre; Rafet El Roman, Serdar Ortaç'ın canlı yayın açması hakkında konuştu.
10. Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı yerde düzenlenen silahlı saldırı hakkında dikkat çeken bir detay açıklandı. Küçükçekmece'deki saldırıda kullanılan silahların Dilan Polat'ın işyerine yapılan saldırıda da kullanıldığı ortaya çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e olan aşkını hepimiz biliyoruz artık. Her ne kadar kendisi sözsel olarak pek romantik olmasa da, hal ve hareketleriyle aşkını resmen bağırıyor bize. Ama insan bazen sözlerle de ifade edilsin istiyor tabii. Zeynep Demirel'in destan misali mesajına aldığı yanıt da bunu gösteriyor.
12. Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan Yüsra Geyik, Alem Dergisi'nin özel gecesine katıldı. Yıldızlar geçidinin yaşandığı davete damga vuran geç oyuncunun transparan elbisesi ise günün en çok konuşulan konusu oldu!
13. Yeni şarkısının klip çekimleri için Paris'e giden ünlü şarkıcı Selena Gomez, gece dışarı çıkarken görüntülendi. Makyajı ve kıyafetine türlü türlü kötü yorum alan Gomez yine ve yeniden eleştirildi.
14. Ünlü oyuncu Robert Pattinson yıllara meydan okurcasına reklam çekimindeki görünümle ve verdiği pozlarla olay oldu. Aktöre ünlü manken Lana Zakocela eşlik etti. İkilinin samimi pozları akıllara hemen Suki Waterhouse'u getirdi.
15. Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülenen Engin Altan Düzyatan, karşılaştığı muhabirlerle tatlı bir sohbet gerçekleştirdi. Son dönemlerde popüler olan biyografik film furyası hakkında yorum yapan Düzyatan, Habertürk muhabirlerine hayatı film olursa kendisinin de oynamak istediğini ancak buna bir tek David Beckham'ı yakıştırdığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Instagram paylaşımları ve zaman zaman yaptığı açıklamarıyla gündem olan türkücü Berdan Mardini en son 'Hep Yek' setinde Tivörlü İsmail ile bir araya gelerek bir video yayınladılar.
17. Cemal Hünal, 2008 yılında vizyona giren Issız Adam filmiyle akıllarımıza kazınmıştı. 2011 yılında Lale Cangal ile evlilik kararı alan Hünal'ın boşandığı söylenmişti. Posta Gazetesi'nin haberine göre, tek celsede evliliklerini bitirdikleri söylenen Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal Hünal'dan ilk açıklama geldi.
18. Annesinin torun isteğiyle erillik dozunu arttıran Kerimcan Durmaz, "Selamünaleyküm" açıklamasıyla paylaştığı pozlarıyla erilliğin kitabını yeniden yazınca ortalık karıştı!
19. Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisini izlemeye giden Saba Tümer'in paylaşımı güldürdü!
20. Melis Sezen ve yaklaşık bir yıldır beraber olduğu Atilla Bingöl'ün ayrıldığı ortaya çıktı. Akıllara Atilla Bingöl'ün, Melis Sezen'in daha önce tatsızlık yaşadığı düşünülen Demet Özdemir'le yeni iş birliği geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
21. Yasemin Özilhan, Doktorlar'ın Ela'sı olarak akıllarımıza kazınmıştı. Şimdilerde eşi ve çocuklarıyla vakit geçiren, bir de sosyal medyada büyük bir kitleye sahip olan ünlü ismin yeniden ekranlara döneceği iddia edilmişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bakın Yasemin Özilhan o iddialara ne cevap verdi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda