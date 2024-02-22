Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal ve Eşi Lale Cangal'dan İlk Boşanma Açıklaması

'Paramparça', 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Tozkoparan' gibi dizilerde rol alan ünlü isim, ayrıca Sadakatsiz dizisinde de seyirci karşısına çıkmıştı. Ayrıca 2021 yılında da Survivor'a katılarak kendisini yeniden hatırlatmıştı.

Hünal'ın özel hayatı da kariyeri gibi yakından takip ediliyor tabii.