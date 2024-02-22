Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal ve Eşi Lale Cangal'dan İlk Boşanma Açıklaması
Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal ve Eşi Lale Cangal'dan İlk Boşanma Açıklaması
Cemal Hünal, 2008 yılında vizyona giren Issız Adam filmiyle akıllarımıza kazınmıştı. 2011 yılında Lale Cangal ile evlilik kararı alan Hünal'ın boşandığı söylenmişti.
Posta Gazetesi'nin haberine göre, tek celsede evliliklerini bitirdikleri söylenen Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal Hünal'dan ilk açıklama geldi.
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Cemal Hünal, özellikle Issız Adam filmine canlandırdığı Alper karakteriyle akıllarımıza kazınmıştı.
Başarılı oyuncu Cemal Hünal, bugüne kadar birçok dizi ve film projesinde de yer aldı.
Cemal Hünal, 2011 yılında sevgilisi Lale Cangal ile dünyaevine girmişti.
Uzun bir süredir ilişkileri devam eden Hünal çiftiyle ilgili şoke edici bir iddia atıldı ortaya. Çiftin evliliklerini tek celsede bitirdikleri söylendi.
"Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı."
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