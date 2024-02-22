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Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal ve Eşi Lale Cangal'dan İlk Boşanma Açıklaması

Issız Adam'ın Alper'i Cemal Hünal ve Eşi Lale Cangal'dan İlk Boşanma Açıklaması

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.02.2024 - 12:33

Cemal Hünal, 2008 yılında vizyona giren Issız Adam filmiyle akıllarımıza kazınmıştı. 2011 yılında Lale Cangal ile evlilik kararı alan Hünal'ın boşandığı söylenmişti. 

Posta Gazetesi'nin haberine göre, tek celsede evliliklerini bitirdikleri söylenen Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal Hünal'dan ilk açıklama geldi.

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Cemal Hünal, özellikle Issız Adam filmine canlandırdığı Alper karakteriyle akıllarımıza kazınmıştı.

Cemal Hünal, özellikle Issız Adam filmine canlandırdığı Alper karakteriyle akıllarımıza kazınmıştı.

2008 yapımı filmiyle hala akıllarımızda yer edinen Alper, zaman zaman 'neden Ada'yı terk ettin?' sorularına da maruz kalmaya devam ediyor. Öyle ki artık bu sorulara isyan eder duruma geldi kendisi.

Başarılı oyuncu Cemal Hünal, bugüne kadar birçok dizi ve film projesinde de yer aldı.

Başarılı oyuncu Cemal Hünal, bugüne kadar birçok dizi ve film projesinde de yer aldı.

'Paramparça', 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Tozkoparangibi dizilerde rol alan ünlü isim, ayrıca Sadakatsiz dizisinde de seyirci karşısına çıkmıştı. Ayrıca 2021 yılında da Survivor'a katılarak kendisini yeniden hatırlatmıştı.

Hünal'ın özel hayatı da kariyeri gibi yakından takip ediliyor tabii.

Cemal Hünal, 2011 yılında sevgilisi Lale Cangal ile dünyaevine girmişti.

Cemal Hünal, 2011 yılında sevgilisi Lale Cangal ile dünyaevine girmişti.

Çiftimiz, birbirlerini sevdiklerini röportajlarda sık sık dile getirmişti. Hünal, verdiği bir röportajda ise 'Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim' ifadelerini kullanmıştı.

Uzun bir süredir ilişkileri devam eden Hünal çiftiyle ilgili şoke edici bir iddia atıldı ortaya. Çiftin evliliklerini tek celsede bitirdikleri söylendi.

Uzun bir süredir ilişkileri devam eden Hünal çiftiyle ilgili şoke edici bir iddia atıldı ortaya. Çiftin evliliklerini tek celsede bitirdikleri söylendi.

13 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdiği söylenen çiftten henüz bir açıklama gelmemişti. 

Posta Gazetesi'nin haberine göre, çift, sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşım yaparak iddialara yanıt verdi.

"Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı."

"Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı."

Süreci hem bizim hemde müşterek çocuğum uzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiç bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz.

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