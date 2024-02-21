Hüsnü Çoban Görmesin: Yüsra Geyik Yırtmaçlı Transparan Elbisesi Yüzünden Fena Topa Tutuldu!
Hüsnü Çoban Görmesin: Yüsra Geyik Yırtmaçlı Transparan Elbisesi Yüzünden Fena Topa Tutuldu!
Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan Yüsra Geyik, Alem Dergisi'nin özel gecesine katıldı. Yıldızlar geçidinin yaşandığı davete damga vuran geç oyuncunun transparan elbisesi ise günün en çok konuşulan konusu oldu!
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Yüsra Geyik, Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser'in kızı Zeliş'e hayat verdi.
Karakteri canlandırdığı dönemde epey küçük olan ve kamera karşısında büyüdüğüne şahit olduğumuz genç oyuncu magazin dünyasında da epey dikkat çekiyor.
Arka Sokaklar'dan sonra kariyerine Camdaki Kız ve Bozkır'da devam eden Geyik'in son projesi de Aile oldu. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'lu yapımda "Yağmur" karakterine hayat verdi.
Yükselen kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Yüsra Geyik geçtiğimiz gece Alem Dergisi'nin davetine katıldı.
Yüsra Geyik; Saadet Işıl Aksoy, Hande Doğandemir, Tuba Ünsal, Meltem Karaata gibi isimlerin katıldığı geceye damga vuranlardan oldu.
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Açık renkli, pırıltılı ve baştan aşağı transparan bir elbise tercih eden genç oyuncu verdiği pozları sosyal medya hesabından da paylaştı.
Ünlü oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımı da buraya bırakıyoruz...
Sosyal medyayı ikiye bölen Yüsra Geyik, tercih ettiği elbise nedeniyle ağır eleştiriye maruz kaldı. Gelin, bazı yorumları görelim...
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Bazı kullanıcılar ise Yüsra Geyik'in son dönemlerdeki giyim tarzını ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'ya benzetti!
Sizin konu hakkındaki düşüncelerinizi de merak ediyoruz! Hadi yorumlarda buluşalım...
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