Hüsnü Çoban Görmesin: Yüsra Geyik Yırtmaçlı Transparan Elbisesi Yüzünden Fena Topa Tutuldu!

Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan Yüsra Geyik, Alem Dergisi'nin özel gecesine katıldı. Yıldızlar geçidinin yaşandığı davete damga vuran geç oyuncunun transparan elbisesi ise günün en çok konuşulan konusu oldu!