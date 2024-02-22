Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Zeynep Demirel'in Aşkını Adeta Ferhat Gibi Dağlara Haykırdığı Yazıya Volkan Demirel'in Sek Erkek Tepkisi

Zeynep Demirel'in Aşkını Adeta Ferhat Gibi Dağlara Haykırdığı Yazıya Volkan Demirel'in Sek Erkek Tepkisi

Volkan Demirel
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.02.2024 - 14:50

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e olan aşkını hepimiz biliyoruz artık. Her ne kadar kendisi sözsel olarak pek romantik olmasa da, hal ve hareketleriyle aşkını resmen bağırıyor bize. Ama insan bazen sözlerle de ifade edilsin istiyor tabii. Zeynep Demirel'in destan misali mesajına aldığı yanıt da bunu gösteriyor. 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe'nin eski kalecisi, Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'e olan aşkını hepiniz biliyorsunuzdur.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi, Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'e olan aşkını hepiniz biliyorsunuzdur.

Futbolu takip etmeyen biri bile Volkan Demirel'i tanıyordur. Bir dönemlerin efsane isimlerinden olan Volkan Demirel, üstünden bir yıl geçen 6 Şubat depreminin ardından Hatay'da yaptıklarıyla göz doldurmuştu.

Bu çiftin ilişkisine gelecek olursak 21 Eylül 2010'da evlenmişlerdi. 13 yılı geride bıraktılar anlayacağınız.

Bu çiftin ilişkisine gelecek olursak 21 Eylül 2010'da evlenmişlerdi. 13 yılı geride bıraktılar anlayacağınız.

Zeynep Sever Demirel 2009 yılında Miss Belçika Güzeli seçilmişti. Volkan Demirel, eşini ilk gördüğü an onunla evleneceğini söylediğini anlatmıştı. Yıldırım aşkı yani.

Aşklarına imrenerek baktığımız, birbirlerine olan sevgileriyle çıtayı her seferinde daha da yükselten Zeynep ve Volkan Demirel, kızlarına olan düşkünlükleriyle de kusursuz bir aile profili çiziyor.

Aşklarına imrenerek baktığımız, birbirlerine olan sevgileriyle çıtayı her seferinde daha da yükselten Zeynep ve Volkan Demirel, kızlarına olan düşkünlükleriyle de kusursuz bir aile profili çiziyor.

İlk çocukları Yade'yi 8 Şubat 2014'te kucaklarına alarak ilk kez anne baba olma duygusunu yaşayan çift, ardından 2017'de ikinci kızları Yeda'yı kucaklarına almıştı.

Volkan Demirel davranışlarıyla ve röportajlarında eşinden bahsetmesiyle elbette aşkına imrenilen ve takdir edilen bir isim.

Volkan Demirel davranışlarıyla ve röportajlarında eşinden bahsetmesiyle elbette aşkına imrenilen ve takdir edilen bir isim.

Ancak romantizm konusunda kendini pek sözlerle ifade edemiyor gibi...

Zeynep Demirel'in, eşinin 40. yaş gününü kutlarken yazdığı upuzun mesaja Volkan Demirel'in verdiği tepki sosyal medyada yeniden viral oldu.

Zeynep Demirel'in, eşinin 40. yaş gününü kutlarken yazdığı upuzun mesaja Volkan Demirel'in verdiği tepki sosyal medyada yeniden viral oldu.

Zeynep Demirel gördüğünüz gibi adeta aşkını Mecnun misali dağlara taşlara haykırmış.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Volkan Demirel'in bu kutlamaya efsane tepkisi ise hikayesinde paylaşarak "Valla ağlattın be" yazmak oluyor. 😂

Volkan Demirel'in bu kutlamaya efsane tepkisi ise hikayesinde paylaşarak "Valla ağlattın be" yazmak oluyor. 😂

Zeynep Sever Demirel ise bu duruma alışkın olduğunu bize göstererek "Kocam yine maşallah pek romantik" diyerek kendisi de gülüyor. 😂

Zeynep Sever Demirel ise bu duruma alışkın olduğunu bize göstererek "Kocam yine maşallah pek romantik" diyerek kendisi de gülüyor. 😂

Sosyal medyada yeniden gündem olan konuşma herkese kahkahalar attırdı.

Sosyal medyada yeniden gündem olan konuşma herkese kahkahalar attırdı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?