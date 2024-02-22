Zeynep Demirel'in Aşkını Adeta Ferhat Gibi Dağlara Haykırdığı Yazıya Volkan Demirel'in Sek Erkek Tepkisi
Zeynep Demirel'in Aşkını Adeta Ferhat Gibi Dağlara Haykırdığı Yazıya Volkan Demirel'in Sek Erkek Tepkisi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e olan aşkını hepimiz biliyoruz artık. Her ne kadar kendisi sözsel olarak pek romantik olmasa da, hal ve hareketleriyle aşkını resmen bağırıyor bize. Ama insan bazen sözlerle de ifade edilsin istiyor tabii. Zeynep Demirel'in destan misali mesajına aldığı yanıt da bunu gösteriyor. 😂
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Fenerbahçe'nin eski kalecisi, Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'e olan aşkını hepiniz biliyorsunuzdur.
Bu çiftin ilişkisine gelecek olursak 21 Eylül 2010'da evlenmişlerdi. 13 yılı geride bıraktılar anlayacağınız.
Aşklarına imrenerek baktığımız, birbirlerine olan sevgileriyle çıtayı her seferinde daha da yükselten Zeynep ve Volkan Demirel, kızlarına olan düşkünlükleriyle de kusursuz bir aile profili çiziyor.
Volkan Demirel davranışlarıyla ve röportajlarında eşinden bahsetmesiyle elbette aşkına imrenilen ve takdir edilen bir isim.
Zeynep Demirel'in, eşinin 40. yaş gününü kutlarken yazdığı upuzun mesaja Volkan Demirel'in verdiği tepki sosyal medyada yeniden viral oldu.
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Volkan Demirel'in bu kutlamaya efsane tepkisi ise hikayesinde paylaşarak "Valla ağlattın be" yazmak oluyor. 😂
Zeynep Sever Demirel ise bu duruma alışkın olduğunu bize göstererek "Kocam yine maşallah pek romantik" diyerek kendisi de gülüyor. 😂
Sosyal medyada yeniden gündem olan konuşma herkese kahkahalar attırdı.
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