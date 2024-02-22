Zeynep Demirel'in Aşkını Adeta Ferhat Gibi Dağlara Haykırdığı Yazıya Volkan Demirel'in Sek Erkek Tepkisi

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e olan aşkını hepimiz biliyoruz artık. Her ne kadar kendisi sözsel olarak pek romantik olmasa da, hal ve hareketleriyle aşkını resmen bağırıyor bize. Ama insan bazen sözlerle de ifade edilsin istiyor tabii. Zeynep Demirel'in destan misali mesajına aldığı yanıt da bunu gösteriyor. 😂