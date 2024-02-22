Kemal Doğulu, Küs Olduğu Kardeşi Kadir Doğulu Hakkında Yine Rest Çeken Açıklamasıyla Dikkat Çekti!

Doğulu, “Kardeş bağınız nasıl? Kadir Bey’i duyunca neden uzak duruyorsunuz? Aranızdaki sorunlar çözüldü mü?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

'Sen bu işe yeni mi girdin? Geçen yaz yaptığım açıklamayı duymadın mı? Onunla sadece kan bağım var. Siz ne biliyorsanız, ben de onu biliyorum. Tabii ki bunun nedenleri var. O nedenleri o biliyor, ben biliyorum, ailem biliyor. Ama başka kimsenin bilmesine gerek yok.'