Kemal Doğulu, Küs Olduğu Kardeşi Kadir Doğulu Hakkında Yine Rest Çeken Açıklamasıyla Dikkat Çekti!
Kemal Doğulu, Küs Olduğu Kardeşi Kadir Doğulu Hakkında Yine Rest Çeken Açıklamasıyla Dikkat Çekti!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3pZsDlIB...
Bir zamanlar moda programlarıyla gündemimizen düşmeyen Kemal Doğulu şu sıralar müzik dünyasındaki performanslarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne almadan önce Muhabir Online kameralarına açıklama yapan Kemal Doğulu, araları bozuk olan kardeşi Kadir Doğulu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Moda programı dendiğinde akıllara gelen ilk isim olan Kemal Doğulu İşte Benim Stilim, Doya Doya Moda gibi yapımlarla adından sık sık söz ettiriyordu.
Uzunca bir süredir ekranlarda göremediğimiz Kemal Doğulu bir nevi sektör değiştirdi. Moda dünyasının dışında bir de müzik dünyasına giren Doğulu il il gezip kadınlar matinelerinde boy gösteriyor.
Kuaför ve modacı olan şimdilerde bir de üzerine şarkıcılığa soyunan Kemal Doğulu özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden biri.
Ailevi sorunlar yaşadığına hakim olduğumuz Kemal Doğulu hem kardeşi hem de ortağı Kadir Doğulu ile sorunlar yaşıyor.
Nişantaşı'nda sahne almadan önce Muhabir Online muhabirleriyle kısa bir röportaj gerçekleştiren Kemal Doğulu kardeşi Kadir Doğulu ile arasındaki sert rüzgarlar hakkında konuştu.
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Muhabir Online'da yer alan habere göre, Kemal Doğulu "kan bağım olan herkesle akraba olduğumu düşünmüyorum" dedi.
"Evet, kardeşimizi seçemiyoruz. Bu bir mecburiyet. Ama insanlar arkadaşlarını seçebilir. Arkadaşlarından kardeş edinebilir. Kan bağım olan herkesle akraba saymıyorum."
"Üzgünüm, ama bu sadece birinci derece değil, bütün akrabalarım için geçerli. Kan bağı var diye arkadaş olunmuyor maalesef. Evet, resmi olarak kardeşiz. Ama bu arkadaş olmamızı gerektirmez."
Kemal Doğulu, kendisine sorulan “Peki anne baba bu duruma ne diyor?” sorusuna ise “Babam 2013’te vefat etti, biliyorsunuz. Annem ise tarafsız bölge, Annem İsviçre gibi. O hiç karıştırmıyoruz kendi aramızdaki işlere” diyerek cevap verdi.
Magazin dünyasının yakın takipçileri bilecektir, bir dönem Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddiaları alıp başını yürümüştü.
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Kemal Doğulu'ya “Son olarak, Kadir Doğulu’nun Neslihan Atagül’ü aldatma iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadir Bey aldatan taraf oldu mu?” diye soruldu.
"Kadir hayatındaki hiçbir kadını aldatmadı, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, onu sadece kan bağı olarak görüyorum. Adeta reddetmiş gibiyim ama yiğidi öldür hakkını ver."
Ortaya bir miras konusu çıksa ne yapacağı yönündeki soruya gülerek tepki veren Doğulu, “Sesli güldüm, ne mirası arkadaşım? Biz babam rahmetli olduğunda borçlarını ödemek için hesaplarımızı kapattık. Reddi miras yaptık, öyle bir miras falan yok. Ha, miras varsa bir soyadımız var. Onu da ben yarattım, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Muhabir Online tarafından yapılan o paylaşımı da buradan izleyebilirsiniz:
Kemal Doğulu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın zamanlaması da manidar bulundu. Acaba bu sözler kardeşi Kadir Doğulu'ya mı?
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