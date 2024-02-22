Yeni Aşkı Kısa Sürdü: Tom Cruise, Rus Sosyetesinin Gülü Elsina Khayrova'dan Ayrıldı!
Yeni Aşkı Kısa Sürdü: Tom Cruise, Rus Sosyetesinin Gülü Elsina Khayrova'dan Ayrıldı!
Kaynak: https://www.yahoo.com/entertainment/t...
Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, Aralık 2023'te ilk defa birlikte göründükleri, Rus milletvekilinin kızı Elsina Khayrova ile birkaç ay önce Londra'daki özel bir partide romantik bir şekilde görüldükten sonra ilişkilerini başlatmıştı. Fakat bu aşk maceraları kısa sürdü. Detaylar👇
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Hollywood yıldızı, yer aldığı projelerdeki başarısıyla gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Hem başarılı hem de yakışıklı olunca tabii konu aşna fişneye gelince onun için akan sular duruyor.
Beyimizin şu ana kadarki ilişkilerine bakacak olursak, uzun ilişkiyi tercih ettiğini söyleyebiliriz.
Kariyerindeki başarısı arşa çıkınca dikkatleri yavaş yavaş üzerine toplamaya başlayan aktörün ilk eşi Mimi Rogers. Dört yıl süren ilişkileri maalesef 1990 yılında boşanmalarıyla sonuçlanmıştı.
Aynı yıl ikinci eşi Nicole Kidman ile dünya evine girmişlerdi. İki tane çocuk evlat edinen çift, 2001 yılında boşanmışlardı.
Uzuuun bir aradan sonra evlendiği Katie Holmes ile o kadar yakışıyorlardı ki hayranları bu çifte TomKat ismini takmışlardı. 2006 yılında, İtalya'da evlenmeden önce bir kız çocukları olmuştu. 2012 yılında da evliliklerini sonlandırdılar.
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Şimdi ise yeni aşklara yelken açan yakışıklımız birkaç ay önce iki çocuk annesi Elsina Khayrova ile ilişkilerini duyurmuştu.
Rus Sosyetesinin gülü ve Rus milletvekilinin biricik kızı Khayrova ve Cruise, Londra'daki bir partide yakın bir şekilde görüntülenmişlerdi.
Sohbet, muhabbet ve romantik danslar derken ikili erkenden partiyi terk etmişti. O günden beri tatlış tatlış ilişkilerine devam ettiler.
Bir bilgiye göre, ilişkileri boyunca Khayrova'nın eski eşi Tsvetkov, Cruise'u onun pahalı zevkleri konusunda uyarmış. Söylediğine göre onu tatmin etmek için milyonlarca dolar harcamış ve Cruise'un bunu bilmesini istemiş.
Boşanma sürecinde büyük bir servet kaybettiğini iddia eden Tsvektov, 'Tom kesinlikle gözlerini ve cüzdanını açık tutmalı. Kiminle olursa olsun, Tom ya da başkası, herkes onun lüks yaşamayı sevdiğini bilmeli.' dedi.
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Bu ilişkiye yorum yapan tek kişi Khayrova'nın eski eşi değil. Cruise'un eski eşi Nicole Kidman'a göre de ikilinin ilişkisi 'tuhaf bir oyunmuş'.
Kaynağa göre, bir yerden sonra Cruise'un sıkılacağını söyleyen Kidman, 'Tom yıllardır sevgili olunmayacak bir tip olduğunu gösterdi ve eğer sürekli bakım isteyen sevgilisine para saçarak bu sorunu çözeceğini düşünüyorsa, o zaman başarılar dilerim' diye ekledi.
Fakat, iddiaya göre ayrılıkları Tom Cruise'un Khayrova'nın çocuklarıyla tanıştığı günlerde gerçekleşmiş. Aktör, hala Rus sosyetesiyle arkadaş kalmak istiyormuş çünkü ikisi de aynı apartmanda yaşıyorlarmış.
Bu kısa süreli aşk hikayesi de böylelikle sona ermiş. Bize pek normal gelmedi açıkçası sonuçta Cruise'un da çocukları var. Ya Kidman'ın dediklerini kendine dert etti ya da Tsvektov'un bir bildiği vardır dedi ya da cidden ilişkinin bir yere varacağını düşünmedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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