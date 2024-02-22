Yeni Aşkı Kısa Sürdü: Tom Cruise, Rus Sosyetesinin Gülü Elsina Khayrova'dan Ayrıldı!

Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, Aralık 2023'te ilk defa birlikte göründükleri, Rus milletvekilinin kızı Elsina Khayrova ile birkaç ay önce Londra'daki özel bir partide romantik bir şekilde görüldükten sonra ilişkilerini başlatmıştı. Fakat bu aşk maceraları kısa sürdü. Detaylar👇