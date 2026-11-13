Antalya'nın Ekranlarında İlginç Bir Soru: "Bugün Ne Kadar Kömür Kullandın?"

Kömürün etkileri bu coğrafyalarla sınırlı kalmıyor. Kömür yakılmasıyla atmosfere salınan sera gazları iklim krizini derinleştiriyor. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar, orman yangınları ve seller tüm dünyada yaşamı tehdit ediyor. İklim krizi sınır tanımıyor; hepimizi etkiliyor.

Yeşil Düşünce Derneği, başlattığı kampanyayla insanları günlük elektrik tüketiminin kömürle bağını sorgulamaya çağırıyor. https://www.komureveda.org/ sitesindeki hesaplama aracı, gün içinde kullandığımız cihazların elektrik tüketiminin yaklaşık kömür karşılığını hesaplıyor. Yani prizdeki kömürün izini sürerek kömürün görünmeyen etkilerini ortaya koyuyor.

Yeşil Düşünce Derneği Başkanı Özlem Taşdemir Teke, kampanyanın bir görünürlük çağrısı olduğunu söylüyor: 'Bu hesaplama, insanları yaktıkları kömürden dolayı suçlamak için yapılmadı. Bugün ne kadar kömür kullandığını soruyoruz, çünkü kullandığımız elektriğin önemli bir bölümü hâlâ kömürden geliyor ve bu bağ çoğu zaman görünmüyor. Burada bireyleri sorumlu tutmuyoruz. Biz kömürün prizimize kadar uzanan yolunu görünür kılmaya çalışıyoruz.'

Kömürün doğaya, sağlığa, yaşama maliyetini ortaya koyan kampanya 'Enerji sistemini başka türlü kurmak mümkün mü?' sorusuna cevap arıyor, kömürden çıkışın neden önemli olduğunu ve neler yapılabileceğini ortaya koyuyor.