Hangi Hayat Senaryosunda Gerçekten Mutlu Olurdun?
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Herkesin içinde yaşamak istediği bir hayatın hayali vardır. Kimi kalabalıkların arasında, hareketli ve heyecan dolu bir yaşam isterken kimi sakin bir sahil kasabasında, kendi halinde mutlu olmayı hayal eder. Bazılarımız için başarı ve kariyer her şeyden önemliyken bazılarımız için sevdiği insanlarla geçirilen zaman çok daha değerlidir. Peki, senin ruhuna gerçekten iyi gelecek hayat nasıl bir hayat? Bu testte yapacağın seçimler, aslında nasıl bir yaşamın içinde kendini daha mutlu hissedeceğini ortaya çıkaracak. Hazırsan başlayalım!
1. Gözlerini açtığında kendini hangi manzaraya bakarken görmek isterdin?
2. . Hayatında en çok hangi duygunun olmasını isterdin?
3. Bir sabah uyandığında hiçbir sorumluluğun olmadığını öğrensen ne yapardın?
4. Hangi ev sana daha çok ait hissettirirdi?
5. Hayatının geri kalanında hangi işle uğraşmak isterdin?
6. Bir akşamı nasıl geçirmek seni daha mutlu ederdi?
7. Sana hayatın boyunca eşlik edecek bir manzara seçmen gerekse hangisini seçerdin?
8. Hayatında hangi değişikliğin gerçekleşmesini daha çok isterdin?
Huzurlu ve Sade Bir Hayat Senin Gerçek Mutluluğun!
Özgür, Maceralı ve Sınır Tanımayan Bir Hayat İstiyorsun!
Başarılarla Dolu, Güçlü ve Hayallerinin Gerçekleştiği Bir Hayat!
Sevgi, Aşk ve Güçlü Bağlarla Dolu Bir Hayat!
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