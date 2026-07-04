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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2026 - 23:22
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Dünya Kupası'nda son 16 maçları başladı. İlk eşleşmede ev sahibi Kanada'yı 3-0 yenen Fas ilk çeyrek finalist olmayı başardı. İkinci gün ise iki şampiyon sahaya çıkıyor. 

İşte Dünya Kupası'nda günün maçları...

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Günün programında neler var?

Günün programında neler var?

00.00'da son finalist, turnuvanın en iddialı takımlarından Fransa sahaya çıkıyor. Mbappe, Dembele ve Oliseh ile rakiplere büyük tehditler yaratan Fransa, Almanya'yı eleyerek buraya gelen Paraguay'la karşılaşıyor.

Paraguay, bir sürpriz yaptı, ikinci için şanslarını deneyecekler. 

İkinci maç ise 23.00'te başlayacak. kupayı en çok kazanan takım Brezilya, Haaland'ın golleriyle güç verdiği Norveç'le oynayacak. 

Brezilya form durumundan bağımsız olarak her turnuvanın favorisi, Norveç ise kimilerine göre turnuvanın gerçek 'dark horse' takımı olarak lanse ediliyor. Futbolseverler için iki maç da büyük bir heyecanla bekleniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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