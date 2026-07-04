2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

00.00'da son finalist, turnuvanın en iddialı takımlarından Fransa sahaya çıkıyor. Mbappe, Dembele ve Oliseh ile rakiplere büyük tehditler yaratan Fransa, Almanya'yı eleyerek buraya gelen Paraguay'la karşılaşıyor.

Paraguay, bir sürpriz yaptı, ikinci için şanslarını deneyecekler.

İkinci maç ise 23.00'te başlayacak. kupayı en çok kazanan takım Brezilya, Haaland'ın golleriyle güç verdiği Norveç'le oynayacak.

Brezilya form durumundan bağımsız olarak her turnuvanın favorisi, Norveç ise kimilerine göre turnuvanın gerçek 'dark horse' takımı olarak lanse ediliyor. Futbolseverler için iki maç da büyük bir heyecanla bekleniyor.