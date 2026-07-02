2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

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Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 3 Temmuz Cuma programı

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu, 3 Temmuz Cuma günü üç kritik karşılaşmayla devam ediyor. Eleme sisteminin geçerli olduğu bu turda tek maç üzerinden turnuvaya veda etme riski var; kazananlar son 16 biletini keserken kaybedenler evlerinin yolunu tutacak.

Günün açılış maçında Avrupa'nın iki güçlü ekibi karşı karşıya geliyor. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile Luka Modrić'li Hırvatistan, Toronto Stadı'nda TSİ 02.00'de sahne alacak. İki takım son olarak Kasım 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde eşleşmiş ve o maç 1-1 berabere bitmişti.

Ardından İsviçre-Cezayir mücadelesi geliyor. BC Place Vancouver Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 06.00'da başlayacak.

Günün son maçında ise Avustralya-Mısır ikilisi Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın başlangıç saati TSİ 21.00.