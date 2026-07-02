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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

etiket 2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.07.2026 - 00:19
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Dünya Kupası'nda Son 32'de adım adım sona geliyoruz. İspanya , Kanada, Brezilya, İngiltere, Paraguay, Fas, Fransa, Norveç, Belçika, Meksika ve ABD şimdiye kadar üst tura çıkan takımları. 

Yarın da üç takım son 16 bileti alacak. 

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar oynanacak?

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
16 Gün
:
22 Saat
:
30 Dakika
:
22 Saniye
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Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Futbolseverler üç kritik maçla günü tamamlayacak.

Futbolseverler üç kritik maçla günü tamamlayacak.

Bilgiler netleşti, işte haber metni:

Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? 3 Temmuz Cuma programı

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu, 3 Temmuz Cuma günü üç kritik karşılaşmayla devam ediyor. Eleme sisteminin geçerli olduğu bu turda tek maç üzerinden turnuvaya veda etme riski var; kazananlar son 16 biletini keserken kaybedenler evlerinin yolunu tutacak.

Günün açılış maçında Avrupa'nın iki güçlü ekibi karşı karşıya geliyor. Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile Luka Modrić'li Hırvatistan, Toronto Stadı'nda TSİ 02.00'de sahne alacak. İki takım son olarak Kasım 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde eşleşmiş ve o maç 1-1 berabere bitmişti.

Ardından İsviçre-Cezayir mücadelesi geliyor. BC Place Vancouver Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 06.00'da başlayacak.

Günün son maçında ise Avustralya-Mısır ikilisi Dallas Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu maçın başlangıç saati TSİ 21.00.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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