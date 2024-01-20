20 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
20 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Magazin dünyasında bugün neler oldu? Gündemde en çok hangi ünlü isimler konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap vermeye geldik! Günlük magazin haberlerin tamamını sizler için derledik...👇
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1. Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında savcılığın haklarında soruşturma başlattığı Özlem ve Tayyar Öz çifti, kendilerine yapılan bazı yorumlar üzerine savcılığa başvurdu ancak istedikleri sonucu alamadı. Savcılık, yapılan yorumların hakaret olmadığını, eleştiri kapsamında olduğunu ifade etti.
2. Sosyal medyada kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar ile kendisinden oldukça sık söz ettiren klinik psikolog Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı ilişkisi ortaya çıktı.
3. MasterChef All Star yarışmasının ikincisi Tahsin Küçük, Kerimcan Durmaz'ın Youtube kanalına konuk oldu. Programda İrem Derici'nin 'manav' kodundan yola çıkarak Demet Akalın'ını hedef alan açıklamalarda bulundu.
4. Ünlü komedyen Tolga Çevik, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Bambaşka Sohbetler programında, Düvenci'nin sorularını yanıtlayan Çevik'in evliliğine ilişkin itirafları dikkat çekti. İstekli ve kararlı bir kişiliği olduğunu kanıtlar nitelikteki 13 yaşındaki notundan, "O gün 10. dakika içinde evleneceğimizi biliyordum" sözlerine kadar Tolga Çevik'in itiraflarına çok şaşırlacaksınız!
5. Güzel ve sempatik oyuncu Seda Bakan, sadece rol aldığı projelerle değil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen bir isim. Güzel oyuncu, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda giydiği pantolonla dikkat çekti. Bakan'ın pantolonu adeta alay konusu oldu.👇
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6. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı gündemimizin en çok konuşulan ismi oldu. Tarihi uzay yolcuğunun maliyeti belli bir kesim tarafından "fazla" ve "gereksiz" bulundu. Şahan Gökbakar ise bu unutulmaz olayı lüzumsuz olarak değerlendirilen kişilere, eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in 780 milyon dolar yatırdığı ANKAPARK projesiyle tokat gibi yanıt verdi.
7. Cezaevindeki Dilan Polat son günlerde yine gündemde oldukça sık konuşulan isimlerden bir tanesi. Dilan Polat bu sefer de dışarıdayken yardım ettiği bebek Alya ve annesine yazdığı mektupla gündeme geldi. Dilan Polat, takipçilerinden bağış yapmaya devam etmelerini istedi.
8. Her hareketi sansasyon yaratan Kanye West ve Bianca'nın birbirinden tuhaf paylaşımları hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medyada yeniden görenleri afallatan Kanye West, eşi Bianca'nın sayısını unuttuğumuz nude'larını yayınlayınca ortalık karıştı.
9. Ünlü müzisyen Ozan Doğulu'nun bir etkinlikte kendisinden çokça uzun sevgilisi Hera ile verdiği pozlar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok eleştirildi.
10. Ünlü oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz yaz aylarında dünyaevine girmişti. Şimdilerde ise çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor kendisi. Bu arada muhabirlerin sorularını da yanıtsız bırakmayan Eda Ece, son olarak 'Magazin News' muhabirleri ile oldukça eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi. Eda Ece, bu sohbet sırasında dedikodu yapmayı da ihmal etmedi!
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11. Galatasaray camiasının gönlünde taht kuran Mauro Icardi sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da gözleri üzerine çekiyor. Eşi Wanda Nara'yla çalkantılı bir ilişki yaşayan Icardi eşinin buz gibi şakasına maruz kaldı. Eşinin şortunun içine buz atan Wanda'nın insafsızlığına birçok yorum geldi...
12. Merve Boluğur, kırmızı ruju ve siyah elbisesiyle paylaştığı son pozlarda "Boluğur sonunda geri döndü" dedirtti. Merve Boluğur'un güzelliği yorum yağmuruna tutuldu.
13. MFÖ grubunun üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner, sosyal medya hesaplarından sahnelere tekrar döneceklerini duyurdu. Özkan Uğur'suz ilk konserlerini verecek olan ikili duygusal bir mesaj yayınladı...👇
14. Ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan sık sık gündemimize geliyor.Yakından takip edilen çift, evliliklerinde bir sorun olduğuna dair yaptıkları açıklamalarla tüm iddiaları yalanladı. Öte yandan Pelin Akil'den 'ya tutarsa?' minvalinde bir de dördüncü çocuk açıklaması geldi!
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