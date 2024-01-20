Özlem ve Tayyar Öz Çiftine Savcılıktan Kötü Haber: Hakaret Yok, Eleştiri Var!

Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında savcılığın haklarında soruşturma başlattığı Özlem ve Tayyar Öz çifti, kendilerine yapılan bazı yorumlar üzerine savcılığa başvurdu ancak istedikleri sonucu alamadı. Savcılık, yapılan yorumların hakaret olmadığını, eleştiri kapsamında olduğunu ifade etti.