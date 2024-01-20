Özlem ve Tayyar Öz Çiftine Savcılıktan Kötü Haber: Hakaret Yok, Eleştiri Var!
Özlem ve Tayyar Öz Çiftine Savcılıktan Kötü Haber: Hakaret Yok, Eleştiri Var!
Sosyal medyadaki paylaşımları sonrasında savcılığın haklarında soruşturma başlattığı Özlem ve Tayyar Öz çifti, kendilerine yapılan bazı yorumlar üzerine savcılığa başvurdu ancak istedikleri sonucu alamadı. Savcılık, yapılan yorumların hakaret olmadığını, eleştiri kapsamında olduğunu ifade etti.
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Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklama ve vergi kaçırmak suçlamasıyla tutuklanması sonrasında gözlerin çevrildiği bir diğer çiftte de Özlem ve Tayyar Öz olmuştu.
Yaptıkları lüks paylaşımlar sonrasında haklarında soruşturma açılan fenomenlerin içinde yer alan Öz çifti hakkında mal varlığını dondurma kararı verilmişti.
Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın haberine göre; haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülen ve mal varlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çifti, haklarında yazılan yorumlara savaş açtı.
Öz çifti, Yağmur Ç. adlı bir kişinin sosyal medya hesabından, "Özlem Öz videolarında etkileşim artsın diye bebeklerini ağlatmak için cimcikliyor. Tayyar Öz doktor olmasına rağmen bir sürü zayıflama hapı satıyor. Zayıflama hapları yüzünden ölenler var. Yarın öbür gün bu hapları alanlar ölse de satıcıların umurunda olmayacak. Sırf etkileşim için camilerden, kutsal yerlerden dahi reklam yaparcasına videolar çekip atıyorlar" paylaşımını savcılığa şikayet etti.
Savcılık ise şikayete konu yorumla ilgili dosyada bir delil olmadığını, dahası iddia edilen yorumların hakaret içermeyip eleştiri niteliğinde olduğunu vurguladı.
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Hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığını belirten savcılık Öz çiftinin şikayeti üzerine "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
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