20 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
20 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Atiye'nin karnı burnunda dans ettiği anlar gündem oldu. Ünlü şarkıcı, üçüncü bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.
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Şimdilerde Prens dizisi ile çok konuşulan Giray Altınok baba olduğunu duyurdu! Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu oğlunun ismini de ilk kez açıkladı.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Bahar Candan’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık ve Bahar Candan tahliye edildi.
Geçtiğimiz günlerde THY hostesine saldırdığı görüntülerle gündem olan Dilan Çıtak'ın 2023 yılında da bir havaalanında olaya karıştığı görüntüler ortaya çıktı.
Bu yıl gezmelere doyamayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinden yeni tatil karesi geldi. Birbirlerini her zaman 7. sıraya koyan çift bu totemi de bozdu!
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Tahliyesinin ardından sosyal medyaya bomba gibi bir dönüş yapan Dilan Polat'tan eşi Engin Polat ve kayınvalidesi Şükran Polat ile 'sorun yok' paylaşımı geldi.
Dünyaca ünlü isim Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikteliğinden olan kızları Khai'nin dördüncü yaşına basmasının ardından annelik damarları kabaran model, sosyal medyasından kızına özel gönderileri ardı ardına paylaştı.
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol olan Meriç Aral geçtiğimiz gece Serkan Keskin'le dünyaevine girdi. Aynı yapımdaki rol arkadaşı Boran Kuzum'a da evlilik soruları gecikmedi!
Sevilen oyuncu Sarp Apak'ın eşi Bengi Apak, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününde Magazin Burada muhabirlerine yakalandı. Bengi Apak'a cilt bakımı sorulunca, ortaya güldüren görüntüler çıktı.
Şüphesiz günümüzün en ünlü komedyenlerinden biri olan, hem oyunculuğu hem de bizleri yerlere yatıran mizah anlayışıyla Cem Yılmaz çoğumuzun favori isimlerinden biri. Bu sene Avrupa turnesine çıkan ve hayranlarını kahkahaya boğan Cem Yılmaz bu sene yine ve yeniden bilet fiyatlarıyla dudak uçuklattı!
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