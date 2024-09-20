Çoğu Tükendi Bile: Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi İçin Belirlenen Bilet Fiyatları Dudak Uçuklattı!

Şüphesiz günümüzün en ünlü komedyenlerinden biri olan, hem oyunculuğu hem de bizleri yerlere yatıran mizah anlayışıyla Cem Yılmaz çoğumuzun favori isimlerinden biri. Bu sene Avrupa turnesine çıkan ve hayranlarını kahkahaya boğan Cem Yılmaz bu sene yine ve yeniden bilet fiyatlarıyla dudak uçuklattı!