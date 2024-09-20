Çoğu Tükendi Bile: Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi İçin Belirlenen Bilet Fiyatları Dudak Uçuklattı!
Çoğu Tükendi Bile: Cem Yılmaz'ın Avrupa Turnesi İçin Belirlenen Bilet Fiyatları Dudak Uçuklattı!
Şüphesiz günümüzün en ünlü komedyenlerinden biri olan, hem oyunculuğu hem de bizleri yerlere yatıran mizah anlayışıyla Cem Yılmaz çoğumuzun favori isimlerinden biri. Bu sene Avrupa turnesine çıkan ve hayranlarını kahkahaya boğan Cem Yılmaz bu sene yine ve yeniden bilet fiyatlarıyla dudak uçuklattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kısa süren bir aradan sonra yeni bir turneyle Ekim ayında sahnelere geri dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Yılmaz, Avrupa turnesine çıkmak için gün sayıyor! "CMXXIV" adlı gösterisiyle Avrupa'nın 20 farklı şehrinde sahne alacak olan Yılmaz yine cep yakan bilet fiyatlarıyla gündeme geldi.
Biletlerin fiyatları 250 euro (yaklaşık 10 bin TL) ile 130 euro (yaklaşık 5 bin TL) arasında değişiyor. Yılmaz'ın ilk sahnesi Almanya, Nürnberg'de gerçekleşecek.
Turnenin ilk durağı olan Nürnberg'de sahne alacak olan Yılmaz, Rotterdam, Köln ve Londra gibi büyük şehirlerde de izleyicileriyle buluşacak.
Yüksek bilet fiyatları, komedyenin popülaritesini bir kez daha gözler önüne sererken bu sene de dudak uçuklattı. Biletlerin çoğunun tükendiği dikkatlerden kaçmadı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın