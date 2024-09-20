Sıra Ona mı Geliyor? 31 Yaşına Giren Boran Kuzum Evlilik Konusu Açılınca Annesinin Israrlarından Dert Yandı
Sıra Ona mı Geliyor? 31 Yaşına Giren Boran Kuzum Evlilik Konusu Açılınca Annesinin Israrlarından Dert Yandı
Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol olan Meriç Aral geçtiğimiz gece Serkan Keskin'le dünyaevine girdi. Aynı yapımdaki rol arkadaşı Boran Kuzum'a da evlilik soruları gecikmedi!
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Son dönemde adını sıkça duyduğumuz genç oyuncu Boran Kuzum, sektöre hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Şöhret basamaklarını hızlı adımlarla tırmanan isim hem görünüşüyle hem de yetenekleriyle yeni projelerdeki başarısını kanıtlıyor ve hayranlarının beğenisini kazanıyor.
Genç yaşına rağmen sektördeki yükselişiyle merak uyandıran Boran Kuzum, son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle beğeni toplamıştı.
Gelelim asıl konumuza... Geçtiğimiz gece Kimler Geldi Kimler Geçti'nin oyuncu kadrosundan Meriç Aral, Serkan Keskin ile dünyaevine girmiş ve Serenay Sarıkaya hariç tüm ekip düğünde boy göstermişti.
Bugün Gazetemagazin muhabirlerine konuşan Boran Kuzum'a haliyele evlilik soruları soruldu. 31 yaşına girdiğini ve artık zamanın geldiğini söyleyen yakışıklı oyuncu "Annem çok söyleniyor zaten bir de siz söylemeyin." ifadesini kullandı, ardından muhabire espirili bir yanıt verdi!
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