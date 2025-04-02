2 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
2 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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2 Nisan'daki boykot çağrılarına destek veren ünlü isimlerden biri de Aybüke Pusat olmuştu. Gazeteci Cem Küçük'ün hedef gösterdiği Aybüke Pusat TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.
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Usta sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Ancak Konak'ın ölümünden saatler sonra Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, usta sanatçı için ''sahnede gebermiş'' diyerek tepki çekmişti.
Kıbrıs'ta sahnedeyken bir anda fenalaşan Volkan Konak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı kaybıyla tüm sevenlerini derin bir yasa boğan Konak'ın cenaze töreninde hiç beklenmedik bir olay yaşandı.
Oyuncu Aybüke Pusat’ın, boykot paylaşımı nedeniyle TRT’de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki görevine son verildiği açıklanmıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı politikacıların gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda polisin sert müdahalesi sonrası gözaltına alınan yaklaşık 2 bin kişiden 301’i tutuklandı. Büyük çoğunluğu üniversite öğrencisi olan tutuklular, bayrama cezaevinde girdi.
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Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde oynanacak dev derbi için geri sayım başladı. Bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray arasında saat 20:45'te oynanacak dev derbide, güvenliği sağlamak için 30 bin 199 polis görevlendirildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dikkat çeken bir iddia ile gündeme geldi.
Ramazan Bayramı tatiliyle düşeceği tahmin edilen siyasi gerginlik, sosyal medyada yayılan ve ardından CHP tarafından desteklenen 2 Nisan Tüketim Boykotu ile tekrar arttı. Sosyal mecralardan yankılanan boykot seslerine ünlü isimlerden de destek geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalar için yaptığı boykot çağrısı, üniversite öğrencileri tarafından bir adım öteye taşındı.
Gökhan Ünver başta olmak üzere pek çok isim gündemdeki olaylara ve İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermediği için sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki çekmişti.
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Türk hatta dünya futbolunun en çok izlenen derbilerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı, sosyal medyada bu kez beklenen etkileşimi yaratmadı.
Yunus Emre Sel'in aktardığına göre TFF, U19 Milli Takımı'nın başındaki isim eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nu görevden aldı.
DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'ın Özgür Özel'in boykot çağrısına yönelik "vatan haini" yorumu, ülkeye getirmeyi planlandığı dünyaca ünlü isimlerin konserlerinin boykotlanmasına sebep olmuştu.
TRT tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin çekimlerine bir gün kala Boran Kuzum’a projeden çıkarıldığı bildirildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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