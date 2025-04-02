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2 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

2 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
02.04.2025 - 20:04

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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2 Nisan'daki boykot çağrılarına destek veren ünlü isimlerden biri de Aybüke Pusat olmuştu. Gazeteci Cem Küçük'ün hedef gösterdiği Aybüke Pusat TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

2 Nisan'daki boykot çağrılarına destek veren ünlü isimlerden biri de Aybüke Pusat olmuştu. Gazeteci Cem Küçük'ün hedef gösterdiği Aybüke Pusat TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde 'Tuna' karakterine hayat veren Aybüke Pusat gündeme damgasını vuran isim oldu.

Usta sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Ancak Konak'ın ölümünden saatler sonra Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, usta sanatçı için ''sahnede gebermiş'' diyerek tepki çekmişti.

Usta sanatçı Volkan Konak'ın ani ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Ancak Konak'ın ölümünden saatler sonra Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, usta sanatçı için ''sahnede gebermiş'' diyerek tepki çekmişti.

Müftüden sonra bir skandal paylaşım AKP’li eski başkan Doğan Ekici'den geldi. AKP'li Doğan Ekici sosyal medya hesabından Volkan Konak için  “Karadeniz'i de kirletir, Hindistan Ganj Nehri’ne atsınlar” dedi.

Kıbrıs'ta sahnedeyken bir anda fenalaşan Volkan Konak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı kaybıyla tüm sevenlerini derin bir yasa boğan Konak'ın cenaze töreninde hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

Kıbrıs'ta sahnedeyken bir anda fenalaşan Volkan Konak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı kaybıyla tüm sevenlerini derin bir yasa boğan Konak'ın cenaze töreninde hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

Cenaze töreni sırasında bir kadını taciz ettiği ileri sürülen bir kişi alandan yaka çapa çıkarıldı. 'Gece Muhabiri'nin haberine göre, iddiaların odağındaki o kişinin de ünlü radyocu Salih Turgut olduğu ortaya

Oyuncu Aybüke Pusat’ın, boykot paylaşımı nedeniyle TRT’de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki görevine son verildiği açıklanmıştı.

Oyuncu Aybüke Pusat’ın, boykot paylaşımı nedeniyle TRT’de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki görevine son verildiği açıklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aybüke Pusat’a destek çıkarak, “Aybüke nerede oynuyorsa rekorlar kırdırtacağız, hangi dizide oynarsa destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı politikacıların gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda polisin sert müdahalesi sonrası gözaltına alınan yaklaşık 2 bin kişiden 301’i tutuklandı. Büyük çoğunluğu üniversite öğrencisi olan tutuklular, bayrama cezaevinde girdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı politikacıların gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda polisin sert müdahalesi sonrası gözaltına alınan yaklaşık 2 bin kişiden 301’i tutuklandı. Büyük çoğunluğu üniversite öğrencisi olan tutuklular, bayrama cezaevinde girdi.

Tutuklu öğrencilerin aileleri Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalışırken, çocuğu gözaltına alınan bir anne feryat etti.

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Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde oynanacak dev derbi için geri sayım başladı. Bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray arasında saat 20:45'te oynanacak dev derbide, güvenliği sağlamak için 30 bin 199 polis görevlendirildi.

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde oynanacak dev derbi için geri sayım başladı. Bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray arasında saat 20:45'te oynanacak dev derbide, güvenliği sağlamak için 30 bin 199 polis görevlendirildi.

Dev derbi maçı öncesi büyük güvenlik önlemi alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dikkat çeken bir iddia ile gündeme geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, dikkat çeken bir iddia ile gündeme geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin önde gelen isimleri hakkında yapay zeka ile oluşturulmuş sahte telefon konuşmaları ve videoların servis edilebileceğini iddia etti.

Ramazan Bayramı tatiliyle düşeceği tahmin edilen siyasi gerginlik, sosyal medyada yayılan ve ardından CHP tarafından desteklenen 2 Nisan Tüketim Boykotu ile tekrar arttı. Sosyal mecralardan yankılanan boykot seslerine ünlü isimlerden de destek geldi.

Ramazan Bayramı tatiliyle düşeceği tahmin edilen siyasi gerginlik, sosyal medyada yayılan ve ardından CHP tarafından desteklenen 2 Nisan Tüketim Boykotu ile tekrar arttı. Sosyal mecralardan yankılanan boykot seslerine ünlü isimlerden de destek geldi.

Ancak hükümet kanadından peş peşe açıklamalar geldi. Bazı sanayiciler de boykotu sanayiye ve üretime darbe olarak nitelendirdi. Boykota karşı çıkan AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan'ın geçmişte kullandığı ifadeler tekrar hatırlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalar için yaptığı boykot çağrısı, üniversite öğrencileri tarafından bir adım öteye taşındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalar için yaptığı boykot çağrısı, üniversite öğrencileri tarafından bir adım öteye taşındı.

2 Nisan'da alışveriş yapmayarak ekonomik boykot başlatan öğrencilere CHP  lideri Özgür Özel'in yanı sıra birçok ünlü isimden de destek geldi. Çağrının yayılmasıyla birçok işletme boş kaldı, esnaf kepenk kapattı. 

AVM'ler, marketler, kafeler ve restoranlar normal günlerin çok altında bir yoğunlukla günü geçiriyor.

Gökhan Ünver başta olmak üzere pek çok isim gündemdeki olaylara ve İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermediği için sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki çekmişti.

Gökhan Ünver başta olmak üzere pek çok isim gündemdeki olaylara ve İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermediği için sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki çekmişti.

Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış olaylara geç tepki veren ünlü isimlerin boykot edilmesi üzerine paylaşımda bulundu. Tepkisini geç dile getiren isimlerin samimi olmadığına inanan Akış'ın paylaşımı dikkat çekti.

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Türk hatta dünya futbolunun en çok izlenen derbilerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı, sosyal medyada bu kez beklenen etkileşimi yaratmadı.

Türk hatta dünya futbolunun en çok izlenen derbilerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı, sosyal medyada bu kez beklenen etkileşimi yaratmadı.

Bakalım futbolseverler dev mücadele öncesinde nasıl yorumlarda bulunmuş?

Yunus Emre Sel'in aktardığına göre TFF, U19 Milli Takımı'nın başındaki isim eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nu görevden aldı.

Yunus Emre Sel'in aktardığına göre TFF, U19 Milli Takımı'nın başındaki isim eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu'nu görevden aldı.

Sarıoğlu'nun üst üste aldığı kötü sonuçlar tartışma konusu olmuştu. Yeni teknik adam için arayışlar başladı.

DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'ın Özgür Özel'in boykot çağrısına yönelik "vatan haini" yorumu, ülkeye getirmeyi planlandığı dünyaca ünlü isimlerin konserlerinin boykotlanmasına sebep olmuştu.

DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'ın Özgür Özel'in boykot çağrısına yönelik "vatan haini" yorumu, ülkeye getirmeyi planlandığı dünyaca ünlü isimlerin konserlerinin boykotlanmasına sebep olmuştu.

Ane Brun'dan sonra Muse grubu da İstanbul konserini iptal etti. Ünlü isimler ve vatandaşın özel olarak gruba yaptığı boykot çağrısı sonuç verdi.

TRT tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin çekimlerine bir gün kala Boran Kuzum’a projeden çıkarıldığı bildirildi.

TRT tabii’nin “Bir Ruh Macerası” dizisinin çekimlerine bir gün kala Boran Kuzum’a projeden çıkarıldığı bildirildi.

TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan 'Bir Ruh Macerası' dizisinde yer alacak olan Boran Kuzum’a bugün “gündem nedeniyle” projede kendisiyle çalışılamayacağı bildirildi.

Dizide Atıf Yılmaz'ı canlandıracak olan Boran Kuzum'a Deniz Baysal, Osman Sonant, Zafer Algöz, Saadet Işıl Aksoy eşlik edecek ve dizinin çekimleri yarın başlayacaktı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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