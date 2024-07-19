19 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
19 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz gün Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk olan Melis İşiten'in enteresan ilişki yorumu "ben mağarama döneyim" dedirtti.
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Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin gönlünü yine bir iş insanına kaptırdı!
Yalı Çapkını dizisiyle başarısını katlayan Afra Saraçoğlu, başrolü paylaştığı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme geliyordu. Geçtiğimiz günlerde birbirini takipten çıkan ikili ayrılık iddialarına karışmıştı. Olayın ortaya çıkmasını ardından Saraçoğlu'nun annesi yazılan haberlere sessiz kalmadı.
Son dönemin popüler temizlik uzmanı ve televizyon sunucusu Kadir Ezildi, çeyiz alışverişini paylaştığı video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
Serel Yereli, oyunculuğu bıraktıktan sonra bile popülerliğini korumayı başardı. Özellikle Instagram'da yaptığı etkileyici paylaşımlar ve verdiği dikkat çekici pozlarla adından söz ettiren Yereli, son olarak vefat eden babasının mezarındaki paylaşımıyla gündeme geldi.
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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü ismin tektaşının değeri dudak uçuklattı.
Wanda Nara ile boşanma aşamasına gelen Icardi geçtiğimiz günlerde haberlere inat parmağından çıkartmadığı yüzüğü dün ani bir kararla atmıştı. Geçtiğimiz saatlerde yeni bir gönderi paylaşan Icardi'nın sırt kaslarını gösterdiği karelere yorum yağdı.
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