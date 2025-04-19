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19 Nisan Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

19 Nisan Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2025 - 20:09

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Okula Tüfekle Gelen Müdür Yardımcısı, Sosyal Medyada Gündem Oldu: İnceleme Başlatıldı

Okula Tüfekle Gelen Müdür Yardımcısı, Sosyal Medyada Gündem Oldu: İnceleme Başlatıldı

Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın okula tüfekle geldiği ortaya çıktı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hüseyin Çinkaya hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Aile Bakanı Alarm Seviyesini Açıkladı: Askere Gönderecek Çocuk Bulamayabiliriz

Aile Bakanı Alarm Seviyesini Açıkladı: Askere Gönderecek Çocuk Bulamayabiliriz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Doğum yardımı ödemelerinden doğum hızına kadar pek çok konu başlığına dair konuşan Bakan Özdemir Göktaş, alarm seviyesini de açıkladı: “Bugün alarm seviyesindeyiz. Yaşlanıyoruz. 20 sene sonra askere gönderecek çocuk bulamayabiliriz.”

Oyuncu Sevil Akdağ, Sosyal Medya Fenomeni Arkadaşını Öldürdü: Kısa Sürede Yakalandı

Oyuncu Sevil Akdağ, Sosyal Medya Fenomeni Arkadaşını Öldürdü: Kısa Sürede Yakalandı

Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşan Akdağ, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Akdağ'ın ilk ifadesinde; 'Sebepsiz yere tartıştık, çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım' dediği iddia edildi.

Acun Ilıcalı ve Ali Koç Yan Yana: Emine Erdoğan’a Ali Koç’tan Fenerbahçe Forması Hediyesi

Acun Ilıcalı ve Ali Koç Yan Yana: Emine Erdoğan’a Ali Koç’tan Fenerbahçe Forması Hediyesi

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beştepe’de ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali KoçEmine Erdoğan ile bir araya geldi. Koç, Erdoğan’a adının yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti. Ali Koç’a Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı da eşlik etti.

Peyzaj Mimarı Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu: DNA İzine Rastlanılmadı, Donarak Ölmüş

Peyzaj Mimarı Ece Gürel'in Ölüm Nedeni Belli Oldu: DNA İzine Rastlanılmadı, Donarak Ölmüş

İstanbul’da kaybolduktan sonra Belgrad Ormanı’nda  bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitiren peyzaj mimarı Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu. Otopsi raporu tamamlanan Ece Gürel'in donarak öldüğü ortaya çıktı.

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Özgür Özel, Yozgat’ta Düzenlenen CHP Mitingine Çiftçiler Eşliğinde Traktörle Gitti

Özgür Özel, Yozgat’ta Düzenlenen CHP Mitingine Çiftçiler Eşliğinde Traktörle Gitti

CHP, bugün için Yozgat’ta Cumhuriyet Meydanı’nda bir miting düzenleyeceğini duyurmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanına traktör ile gitti. Çiftçi vatandaşlar Özgür Özel’e eşlik etti ve konvoy oluştu.

Özel, miting duyurusunu Instagram hesabından, “Çiftçisinden köylüsüne ayağa kalkıp 19 Mart darbesine karşı duran Yozgat’a demokrasiye sahip çıkmaya gidiyoruz! Ekrem Başkanı alana kadar, sandık gelene kadar durmayacağız!” sözleriyle yapmıştı.

Arda'ya Müjdeli Haber: Kim Gitsin Anketinde Sonuncu Oldu

Arda'ya Müjdeli Haber: Kim Gitsin Anketinde Sonuncu Oldu

Real Madrid eski kudretli günlerinin hayli uzağında. Şampiyonlar Ligi'nde 'Barnebau'da 90 dakika çok uzun sürer' mottosuyla çıktıkları maçta elendiler. Ligde Barcelona'nın gerisindeler. Ancelotti ile özellikle genç yıldızlar bir türlü uyum sağlayamadı. Tüm bunların ardından taraftar da isyanda. Taraftara 'kim gitsin' diye sorulan ankette ise ilginç sonuçlar çıktı.

Yoğun Bakımdaydı: Trafik Kazası Geçiren Berk Atan'ın Sağlık Durumu

Yoğun Bakımdaydı: Trafik Kazası Geçiren Berk Atan'ın Sağlık Durumu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrolü Berk Atan, geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu. Kaburga kemikleri kırılan Berk Atan'ın yoğun bakıma alındığı bilinirken Birsen Altuntaş, Berk Atan'ın babasının açıklamasını yayınladı. İşte trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumunun detayları...

Demo Bildiğiniz Gibi: Bestemsu Özdemir'in Estetiksiz Halini Gören Demet Akalın'dan Acımasız Yorum!

Demo Bildiğiniz Gibi: Bestemsu Özdemir'in Estetiksiz Halini Gören Demet Akalın'dan Acımasız Yorum!

Bestemsu Özdemir, estetik değişimi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çekerken, Demet Akalın'dan çarpıcı bir yorum geldi. Akalın, estetik müdahaleleri inkar eden Özdemir'in estetiksiz fotoğrafı hakkında sert bir yorumda bulundu!

Bomba Aşk İddiası: Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay'ın 8 Yılın Ardından Yeniden Birlikte Olduğu Söylendi

Bomba Aşk İddiası: Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay'ın 8 Yılın Ardından Yeniden Birlikte Olduğu Söylendi

Takvim'in özel haberine göre, 2017 senesinde aşk yaşadığı söylenen Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay'ın yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

2017’de aralarında aşk dedikoduları çıkan Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay, yıllar sonra yeniden gündemde. O dönem kesin bir dille yalanlanan iddialar, şimdi Paris’te çekildiği öne sürülen fotoğraflarla alevlendi. İkilinin gizlice görüştüğü iddiası sosyal medyada büyük ses getirdi!

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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