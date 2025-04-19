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Acun Ilıcalı ve Ali Koç Yan Yana: Emine Erdoğan’a Ali Koç’tan Fenerbahçe Forması Hediyesi

Acun Ilıcalı ve Ali Koç Yan Yana: Emine Erdoğan’a Ali Koç’tan Fenerbahçe Forması Hediyesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.04.2025 - 13:12

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beştepe’de ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Koç, Erdoğan’a adının yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti. Ali Koç’a Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı da eşlik etti.

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Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği ziyaret Cumhurbaşkanlığı resmi X hesabından paylaşıldı.

Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği ziyaret Cumhurbaşkanlığı resmi X hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda 'Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti' ifadeleri yer aldı.

Ali Koç, Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.

Ali Koç, Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.

Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) Cemre Çarşısı'nın açılışına katıldı. Erdoğan, Fenerbahçe'nin stantlarını da ziyaret etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti. Formada 'Emine Erdoğan' yazıldığı görüldü.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı da fotoğraf karelerinde yer aldı.

Ziyarete dair bir başka fotoğraf karesi 👇

Ziyarete dair bir başka fotoğraf karesi 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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