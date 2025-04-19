Acun Ilıcalı ve Ali Koç Yan Yana: Emine Erdoğan’a Ali Koç’tan Fenerbahçe Forması Hediyesi

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beştepe’de ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Koç, Erdoğan’a adının yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti. Ali Koç’a Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı da eşlik etti.