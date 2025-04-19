Acun Ilıcalı ve Ali Koç Yan Yana: Emine Erdoğan’a Ali Koç’tan Fenerbahçe Forması Hediyesi
Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Beştepe’de ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Koç, Erdoğan’a adının yazılı olduğu Fenerbahçe forması hediye etti. Ali Koç’a Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı da eşlik etti.
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Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği ziyaret Cumhurbaşkanlığı resmi X hesabından paylaşıldı.
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Ali Koç, Emine Erdoğan'a Fenerbahçe forması hediye etti.
Ziyarete dair bir başka fotoğraf karesi 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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