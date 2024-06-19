19 Haziran Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
19 Haziran Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
20.06.2024 - 00:52
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 19 Haziran Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri..
Blu TV'nin Kıyma dizisi çekimlerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Cengizhan Yurdutek yaralandı 👇
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İstanbul'un en kalabalık toplu taşıma araçlarından Marmaray'da bir çifte el ele tutuştuğu gerekçesiyle başka yolcular tarafından müdahale edildiği ve daha sonra kavga çıktığı iddia ediliyor 👇
Marmaray'da El Ele Tutuşma Kavgası: Ortalık Karıştı!
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Fenomeni Mika Raun, erkek arkadaşıyla beraber saldırıya uğradığını açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada dolaşmaya başlayan iddiaların ardından olayı detaylarıyla anlatan Mika gözyaşları içinde yeni açıklamalarda bulundu 👇
Din ve felsefe konulu videolarıyla popüler olan YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada bu karara tepkiler artarken, ünlü isim Oğuzhan Uğur da sosyal medya hesabından konuya dair bir paylaşımda bulundu 👇
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, YouTuber ve araştırmacı Diamond Tema hakkında başlatılan soruşturmayı doğru bulduğunu söyledi 👇
İstanbul'da ölümlü bir kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok'un bugünkü duruşmada denetimli serbestlik isteyeceği belirtiliyor 👇
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tuvaletine gizli kamera düzeneği kurarak kadınları çeken 52 yaşındaki T.Ö. bugün evinde ölü bulundu 👇
Bandırma'da Hastane Tuvaletine Gizli Kamera Kurmuştu: Gizemli Ölüm!
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CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Türkiye İttifakı daveti yaparken Filenin Sultanları şartı koydu. Özgür Özel, "Filenin Sultanları şampiyon olunca Türk bayrağı yükselince duygulanan herkes Türkiye İttifakı'na gelebilir." ifadelerini kullandı 👇
Portekiz milli takım kaptanı ve En-Nasr’da forma giyen Cristiano Ronaldo’nun serbest vuruş öncesi Bismillah dediği anlar sosyal medyada gündem oldu 👇
Antalya'da yaşayan 42 yaşındaki Hüseyin A’nın, 17 yıllık evliliğini anlaşmalı boşanmayla noktaladıktan sonra tüm gerçekler ortaya çıktı. 3 çocuğundan 2'sinin biyolojik babası olmadığını öğrenen Hüseyin A., “Çocuklara 13 yıl babalık yaptım. Karşı taraf bu çocuklarla ilgilenmiyor. Devletimizin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum” dedi 👇
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