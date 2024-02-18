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18 Şubat 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler

18 Şubat 2024 Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler

Gündem Bugün Neler Yaşandı?-App
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.02.2024 - 01:50

Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.

İşte 18 Şubat Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'lilere seslenerek 'Alternatifsiz değilsiniz' ifadelerine CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'lilere seslenerek 'Alternatifsiz değilsiniz' ifadelerine CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi.

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Marmara Denizi açıklarındayken batan 'Batuhan-A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, gemi enkazına dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri personeli kaptan köşkünde cenazesi bulunan aşçı Zeynep Kılınç'ın dümende olduğunu değerlendirdi.

Marmara Denizi açıklarındayken batan 'Batuhan-A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, gemi enkazına dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri personeli kaptan köşkünde cenazesi bulunan aşçı Zeynep Kılınç'ın dümende olduğunu değerlendirdi.

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Rusya Lideri Vladimir Putin'e karşı etkili muhalefetiyle tanınan Alexei Navalni'nin cesedine geçtiğimiz cuma günü cezaevinde hayatını kaybetmesi sonrası ulaşılamıyordu. Ailesinin çağrıları sonrası Navalni'nin cesedi 55 km uzaklıkta Salehard Hastanesi morgunda bulundu.

Rusya Lideri Vladimir Putin'e karşı etkili muhalefetiyle tanınan Alexei Navalni'nin cesedine geçtiğimiz cuma günü cezaevinde hayatını kaybetmesi sonrası ulaşılamıyordu. Ailesinin çağrıları sonrası Navalni'nin cesedi 55 km uzaklıkta Salehard Hastanesi morgunda bulundu.

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Güney Kıbrıs'ta hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karıştıktan sonra kaçan ve yüzü dövmelerle kaplı olan Deicis Vaitkevicius'u yakalamak için polis ekipleri alarma geçti. Vaitkevicius’un yakalanması için Interpol'den destek istenirken, şahsın Türkiye'ye geçtiğinden şüpheleniliyor.

Güney Kıbrıs'ta hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karıştıktan sonra kaçan ve yüzü dövmelerle kaplı olan Deicis Vaitkevicius'u yakalamak için polis ekipleri alarma geçti. Vaitkevicius’un yakalanması için Interpol'den destek istenirken, şahsın Türkiye'ye geçtiğinden şüpheleniliyor.

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Diyarbakır Fatih Camii'de Kur-an kursuna giden çocuklara 'yaramazlık' yaptıkları gerekçesiyle sinirlenen yaşlı adam 'uslu durun' diyerek bıçak savurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocukların korkarak camiden kaçtığı anlar yer aldı.

Diyarbakır Fatih Camii'de Kur-an kursuna giden çocuklara 'yaramazlık' yaptıkları gerekçesiyle sinirlenen yaşlı adam 'uslu durun' diyerek bıçak savurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocukların korkarak camiden kaçtığı anlar yer aldı.

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İzmir'in Tire ilçesinde yeni yapılan asfaltı fark edemeyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Tümsekten uçarak geçen araçlarda maddi hasar oluştu. Yolu gören bir evde oturan vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

İzmir'in Tire ilçesinde yeni yapılan asfaltı fark edemeyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Tümsekten uçarak geçen araçlarda maddi hasar oluştu. Yolu gören bir evde oturan vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk futboluna yönelik sert eleştirilerde bulundu. İngiltere Premier Lig karşılaşması sonrası paylaşım yapan Kubuz, 'Türk futbolu denilen işkenceye ve beş para etmez düzenine neden katlandığımı sorguluyorum.' ifadelerini kullandı.

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk futboluna yönelik sert eleştirilerde bulundu. İngiltere Premier Lig karşılaşması sonrası paylaşım yapan Kubuz, 'Türk futbolu denilen işkenceye ve beş para etmez düzenine neden katlandığımı sorguluyorum.' ifadelerini kullandı.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmaya 'Türk alfabesindeki ilk 5 ünsüz harf' sorusu soruldu. Yarışması şıklardan sadece birinde harf olmasına rağmen joker kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan yarışmaya 'Türk alfabesindeki ilk 5 ünsüz harf' sorusu soruldu. Yarışması şıklardan sadece birinde harf olmasına rağmen joker kullandı.

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Survivor'da kadın yarışmacılar ayrı, erkek yarışmacılar ayrı kavga ettiler. Tartışma sırasında Sema'ya uygunsuz sözler söyleyen Pınar bu sözleriyle hem yarışmacılar arasında hem de izleyiciler arasında tepki çekti.

Survivor'da kadın yarışmacılar ayrı, erkek yarışmacılar ayrı kavga ettiler. Tartışma sırasında Sema'ya uygunsuz sözler söyleyen Pınar bu sözleriyle hem yarışmacılar arasında hem de izleyiciler arasında tepki çekti.

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