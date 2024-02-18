Erdoğan'ın 'Alternatifsiz Değilsiniz' Paylaşımına Kılıçdaroğlu'ndan Sert Tepki! 'Erdoğan'a Mecbur Değilsiniz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'lilere seslenerek 'Alternatifsiz değilsiniz' ifadelerine CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz saatlerde CHP seçmenine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:
'AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir.
Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız.
'Gerçek Belediyecilik' vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız.
Sizin kaygılarınızı istismar edenlere…
'Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunanlara…
Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere...
'Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz' sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim.
Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere…
Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart’ta hep beraber gösterelim.'
Erdoğan'ın paylaşımına CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise sert tepki geldi.
Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sosyal medya hesabını etiketleyerek paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, 'Sen CHP’lilere seslenmişsin Recep Tayyip Erdoğan, ben ise; Açlık sınırının altındaki asgari ücretliye, atanamayan öğretmenlere, geçinemeyen, torununa mahçup bakan emekliye, umutsuz gençlerimize, mutsuz anne babalara, ürünü harmanda kalan çiftçimize, geçinemeyen memurumuza, işçimize esnafımıza. 85 milyon vatandaşımıza sesleniyorum; 5'li çeteler eliyle hayatınızı çalmış, ahlaksızlığı, yolsuzluğu kurumsallaştırmış, faiz lobilerine ülkeyi teslim etmiş, vatan sevgisi olmayan, iktidarını sahte ve montaj videolara borçlu olan Erdoğan’a mecbur değilsiniz! Umutsuz olmayın…' ifadelerini kullandı.