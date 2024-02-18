Hız Kasisini Fark Etmeyen Sürücüler Uçtu: Birçok Araçta Maddi Hasar Meydana Geldi

Özgür Demirtaş, Merkez Bankası Başkanı Olsun Diye Kurban Kestiler!

Kendisini Terk Ettiğini Düşündüğü Eşini Karşısında Gören Dayının Efsane Tepkisi

'1999'da Oğlum Ameliyat Olduğunda Eşim Çalışamadığı İçin Siz Yine de Para Gönderdiniz' Diyen Kadın Gündem Oldu