Hız Kasisini Fark Etmeyen Sürücüler Uçtu: Birçok Araçta Maddi Hasar Meydana Geldi

İzmir'in Tire ilçesinde yeni yapılan asfaltı fark edemeyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Tümsekten uçarak geçen araçlarda maddi hasar oluştu. Yolu gören bir evde oturan vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
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İzmir'in Tire ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda geçtiğimiz haftalarda yapılan asfalt çalışması sürücülere zor anlar yaşattı.
Herhangi bir işaret bulunmayan hız kasisine giren araçların tümsekten uçtuğu görüldü.
Evinden yolu gören bir vatandaş, uçan araçların görüntüsünü cep telefonuyla kayda aldı. Tümsekten geçen araçlarda maddi hasar meydana geldiği öğrenilirken, bazı araçların altından kıvılcım çıktığı görüldü.
Araçların tümseğe hızla girdiği anlar 🎥
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