Güney Kıbrıs ve Yunanistan Polisi Alarma Geçti! Dövmeli Dolandırıcı Türkiye'ye Geçmiş Olabilir

Güney Kıbrıs'ta hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına karıştıktan sonra kaçan ve yüzü dövmelerle kaplı olan Deicis Vaitkevicius'u yakalamak için polis ekipleri alarma geçti. Vaitkevicius’un yakalanması için Interpol'den destek istenirken, şahsın Türkiye'ye geçtiğinden şüpheleniliyor.