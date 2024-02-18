Cenazesi Kaptan Köşkünde Bulunmuştu: Batan Geminin Dümeninde Aşçı Zeynep mi Vardı?
Cenazesi Kaptan Köşkünde Bulunmuştu: Batan Geminin Dümeninde Aşçı Zeynep mi Vardı?
Marmara Denizi açıklarındayken batan 'Batuhan-A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları sürerken, gemi enkazına dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri personeli kaptan köşkünde cenazesi bulunan aşçı Zeynep Kılınç'ın dümende olduğunu değerlendirdi.
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Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30’da kalkış yapan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli gemi 15 Şubat'ta acil durum sinyali göndermesi sonrası İmralı Adası’nın güneybatısında battı.
Geminin tespit edildiği son noktada 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korveti ve 275 personelle arama çalışması başlatıldı. Çalışma sonrası geminin enkazına 51 metre derinlikte ulaşıldı.
İlk dalış geminin batışından 3 gün sonra gerçekleştirildi. TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inen dalgıçlar, kayıp 6 mürettebatından 1’inin cenazesine dün saat 14.30 sıralarında ulaşıldı.
TCG AKIN’dan dalış gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri personelinin olaydan 56 sonra batık gemi enkazında bularak su yüzeyine çıkardığı cenazenin aşçı Zeynep Kılınç’a ait olduğu belirlendi. Kaptan köşkünde cenazesi bulunan ve geminin dümeninde olduğu değerlendirilen Kılınç'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından, Adana’nın Karataş ilçesi Adalı Köyü’nde toprağa verilmek üzere dün akşam yakınlarına teslim edildi.
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