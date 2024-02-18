Rus Muhalif Navalni'nin Cesedi 55 Km Uzaklıkta Bulundu: Ailesine Teslim Edilme Sürecü En Az 1 Hafta Sürecek

Otopsinin henüz yapılmamış olması sebebiyle Navalni'nin kesin ölüm nedenin bilinemediği değerlendirmesinde bulunan kaynak, cesedin henüz ailesine teslim edilmemiş olmasını da bu duruma bağladı.

Kaynak ayrıca, Salehard'a ulaşım imkanının çok kısıtlı olduğunu ve cesedin en az bir hafta daha teslim edilemeyeceğini ifade etti.