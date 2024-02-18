Zeki Demirkubuz'dan 'Türk Futbolu' İsyanı! 'İşkence, Beş Para Etmez'

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk futboluna yönelik sert eleştirilerde bulundu. İngiltere Premier Lig karşılaşması sonrası paylaşım yapan Kubuz, 'Türk futbolu denilen işkenceye ve beş para etmez düzenine neden katlandığımı sorguluyorum.' ifadelerini kullandı.