Zeki Demirkubuz'dan 'Türk Futbolu' İsyanı! 'İşkence, Beş Para Etmez'
Zeki Demirkubuz'dan 'Türk Futbolu' İsyanı! 'İşkence, Beş Para Etmez'
Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk futboluna yönelik sert eleştirilerde bulundu. İngiltere Premier Lig karşılaşması sonrası paylaşım yapan Kubuz, 'Türk futbolu denilen işkenceye ve beş para etmez düzenine neden katlandığımı sorguluyorum.' ifadelerini kullandı.
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Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla sıklıkla gündem olan ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, bu sefer de sosyal medyada Türk futboluna yönelik ifadeleri nedeniyle gündem oldu.
Paylaşımında İngili Premier Lig'de oynanan Manchester United ile Luton Town karşılaşması örnek gösteren Kubuz, Türk futbolundaki çarpık düzene isyan etti.
İki ligi karşılaştıran Kubuz, 'En az yüzyıllık bir stadda, son derece mütevazi futbolcularla, yenilmesine rağmen inanılmaz güzel ve onurlu futbol oynayan Luton Town gibi takımları gördükçe kendimi aldatılmış hissediyor, Türk futbolu denilen işkenceye ve beş para etmez düzenine neden katlandığımı sorguluyorum.' ifadelerini kullandı.
Kubuz'un paylaşımına sosyal medyada çok sayıda destek geldi. 👇
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