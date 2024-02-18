Kur-an Kursunda Çocuklara Bıçaklı Tehdit! 'Uslu Durun'
Kur-an Kursunda Çocuklara Bıçaklı Tehdit! 'Uslu Durun'
Diyarbakır Fatih Camii'de Kur-an kursuna giden çocuklara 'yaramazlık' yaptıkları gerekçesiyle sinirlenen yaşlı adam 'uslu durun' diyerek bıçak savurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocukların korkarak camiden kaçtığı anlar yer aldı.
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Olay, 13 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde meydana geldi.
Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kur'an eğitimi alan öğrenciler, iddiaya göre yaramazlık yapınca yaşlı bir adam tarafından sözlü şekilde uyarıldı.
Dışarı çıkan yaşlı adam, tekrar yaramazlık yapıldığını görünce elinde bıçakla geri dönerek çocuklara “Uslu durun” dedi. Bunun üzerine çocukların camiden çıktığı görüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Yaşlı adamın, çocuklara bıçak salladığı anlar 🎥
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