18 Haziran Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
18 Haziran Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 18 Haziran Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Çocuğunu rehin alan baba, pencereden sarkıttı. İtfaiye ekipleri tedbir aldı.
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Aksaray’da yaşayan Memiş Teke, kestikleri kurbanın etinden yapılan kavurma nefes borusuna kaçtı. 4 çocuk babası Memiş Teke, yaşamını yitirdi.
Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Eşini, vefat eden eski eşiyle kıyaslayan koca, boşanma davasında tam kusurlu bulundu. Yüksek mahkeme, tarafların boşanmasına, kadına nafaka ve tazminat ödenmesine karar verdi.
ORC Araştırma Şirketi’nin Türkiye Genelinde yaptığı “Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?” anketinde çıkan sonuçlar açıklandı.
İstanbul'da ölümlü bir kazaya karıştıktan sonra oğlu Timur Cihantimur’u ABD'ye kaçıran yazar Eylem Tok’un davası 27 Haziran’a ertelendi. Duruşmayı yerinde takip eden Voice of America muhabiri Mehmet Sümer, duruşma esnasında yaşananları anlattı.
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Ebrar Karakurt, takım otobüsünde sürekli İspanyolca şarkı çalındığını söyleyerek isyan etti. Karakurt'un esprili eleştirisi sosyal medyada gündem oldu.
Kurban Bayramı sonrası elektrik ve doğalgazda büyük bir zam bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye geldi. Ziyarete ilişkin Kremlin Basın Servisi açıklama yaptı.
ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, hisse fiyatlarındaki artışla piyasa değerini 3,34 trilyon dolara çıkardı. Bu sayede Microsoft'u geride bırakan Nvidia, dünyanın en değerli şirketi ünvanını aldı.
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