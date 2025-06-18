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18 Haziran Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

18 Haziran Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.06.2025 - 20:00

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından olan Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bazı işletmelerde yabancı turistlere yönelik yapılan eğlence ve dans gösterileri sosyal medyada tepki çekmişti.

Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından olan Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bazı işletmelerde yabancı turistlere yönelik yapılan eğlence ve dans gösterileri sosyal medyada tepki çekmişti.

Marmaris Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye olarak bu görüntülerden duyduğumuz rahatsızlık kamuoyu ile aynıdır. Tespit edilen ihlallerle ilgili tutanaklar tutulmakta ve yasal süreçler işletilmektedir' ifadeleri kullanıldı.

Metrobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıkan metrobüs, bariyerlere çarptı.

Metrobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıkan metrobüs, bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle paramparça olan bariyerler, köprüden geçen D-100 Karayolu'na savruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD’nin İsrail’in yanında savaşa girip girmeyeceği” ile ilgili bir soruya "Yapabilirim de, yapmayabilirim de” yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD’nin İsrail’in yanında savaşa girip girmeyeceği” ile ilgili bir soruya "Yapabilirim de, yapmayabilirim de” yanıtını verdi.

Öte yandan NetBlock isimli sosyal medya hesabı, İran’da ülke genelinde internet kesintisi yaşandığını açıkladı.

Dün ikinci kez hakim karşısına çıkan ve 2 yıl 4 ay hapis cezası verilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmişti.

Dün ikinci kez hakim karşısına çıkan ve 2 yıl 4 ay hapis cezası verilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmişti.

Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Ümit Özdağ'ın zayıflığı gözlerden kaçmadı. Konuya ilişkin konuşan Özdağ, 'Silivri zayıflatıyor. Gerçekten 8 kilo kadar kilo verdim' dedi.

İsrailli eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Eyal Berkovic, Hamas ve İran’a yapılan saldırıları “maç” benzetmesiyle anlattı, sonrasında da "Hamas ve İran'ı yendik final Türkiye'yle" sözleriyle İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye saldıracağını iddia etti.

İsrailli eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Eyal Berkovic, Hamas ve İran’a yapılan saldırıları “maç” benzetmesiyle anlattı, sonrasında da "Hamas ve İran'ı yendik final Türkiye'yle" sözleriyle İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye saldıracağını iddia etti.

İsrail medyasında açıklamalarda bulunan gazeteci Eyal Berkovic, 'Hamas ve İran'ı yendik final Türkiye'yle' sözleriyle İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye saldıracağını iddia etti.

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Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla bitse de ortaya atılan iddialarla gündemde kalmayı sürdürüyor. Yarışmanın ardından Pınar Saka, Volkan'ın birisine "Üzümlü kekim" dediğini ve adada ilişki yaşadıklarını iddia etti.

Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla bitse de ortaya atılan iddialarla gündemde kalmayı sürdürüyor. Yarışmanın ardından Pınar Saka, Volkan'ın birisine "Üzümlü kekim" dediğini ve adada ilişki yaşadıklarını iddia etti.

Açıklamaların ardından o kişinin Dilşah olduğuna dair iddialar yayılmaya başladı. Çok geçmeden Dilşah ve sevgilisinin ayrılık haberi de geldi ve sevgilisi ağlarken bir story paylaştı.

Son dönemlerle üst üste işlere imza atan Hande Erçel ve Barış Arduç gündemden düşmüyor desek yeridir! İlk yapım gibi ikilinin ikinci projesi "Aşkı Hatırla" dizisi de hayli dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta dizinin Köln'deki galasıyla adlarından söz ettiren popüler oyuncular bu kez de İstanbul galasıyla gözleri üzerine topladı.

Son dönemlerle üst üste işlere imza atan Hande Erçel ve Barış Arduç gündemden düşmüyor desek yeridir! İlk yapım gibi ikilinin ikinci projesi "Aşkı Hatırla" dizisi de hayli dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta dizinin Köln'deki galasıyla adlarından söz ettiren popüler oyuncular bu kez de İstanbul galasıyla gözleri üzerine topladı.

Gecede mikrofon başına geçen Hande Erçel ve Barış Arduç'un partnerlik hakkındaki sözleriyle yine kullanıcıları ikiye böldü.

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, yeni sezonda milli futbolcumuz Arda Güler’i eflatun-beyazlı forma altında daha sık göreceğimizin sinyallerini vermişti.

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, yeni sezonda milli futbolcumuz Arda Güler’i eflatun-beyazlı forma altında daha sık göreceğimizin sinyallerini vermişti.

İspanyol basınından AS’ın yaptığı ankette de taraftarların, genç yıldızı kendi pozisyonundaki diğer oyuncuların önünde tuttuğu görüldü.

Son dönemde ünlü isimlerin kız çocukları, henüz yaşları küçük olmasına rağmen tarzları ve tavırlarıyla adeta yetişkin havası estiriyor. Sahne ışıklarına doğan bu çocuklar, kamera önünde büyürken şöhreti de çok erken deneyimliyor.

Son dönemde ünlü isimlerin kız çocukları, henüz yaşları küçük olmasına rağmen tarzları ve tavırlarıyla adeta yetişkin havası estiriyor. Sahne ışıklarına doğan bu çocuklar, kamera önünde büyürken şöhreti de çok erken deneyimliyor.

Bu isimlerden biri de her adımı olay olan Kardashian ailesinden, Kim Kardashian’ın kızı North West!

Henüz 12 yaşına yeni basmış olmasına rağmen tavırları, tarzı ve sahne enerjisiyle magazin dünyasını şimdiden avucunun içine alan North West'in boyalı saçları ve tarzı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aylardır boşanacakları iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ayrılacağı dedikodusu geçtiğimiz günlerde bizzat Pelin Akil tarafından doğrulanmıştı.

Aylardır boşanacakları iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ayrılacağı dedikodusu geçtiğimiz günlerde bizzat Pelin Akil tarafından doğrulanmıştı.

O günden bu yana sesi soluğu çıkmayan Anıl Altan, ayrılık ve boşanmayla ilgili ilk kez konuştu. Yeni aşk iddialarına da cevap verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri 2025 listesi belli oldu. ‘Economist Intelligence Unit (EIU)’ listesinde 173 şehir yer aldı. Üç yıldır listenin zirvesinde Avusturya’nın başkenti Viyana yer alırken 2025 listesinde zirve değişti.

Dünyanın en yaşanabilir şehirleri 2025 listesi belli oldu. ‘Economist Intelligence Unit (EIU)’ listesinde 173 şehir yer aldı. Üç yıldır listenin zirvesinde Avusturya’nın başkenti Viyana yer alırken 2025 listesinde zirve değişti.

Peki, listede Türkiye var mı?

İsrail'in Yükselen Aslan Operasyonu ile İran'ın devlet kademesindeki önemli isimleri öldürmesi tüm dünyada odağı tekrar Orta Doğu'ya çevirdi.

İsrail'in Yükselen Aslan Operasyonu ile İran'ın devlet kademesindeki önemli isimleri öldürmesi tüm dünyada odağı tekrar Orta Doğu'ya çevirdi.

İran'ın saldırılara karşı misillemelerine karşı çıkan ülkeler de var destek veren ülkeler de... İsrail yaptığı operasyonu İran'ın uranyum geliştirme çalışmalarına önlem olarak kamuoyuna sunsa da Benjamin Netenyahu'nun 1996'dan beri benzer şeyleri söylemesi CNN tarafından derlendi.

Sosyal medya fenomeni ve eski “İşte Benim Stilim” yarışmacısı Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Candan, yakın zamanda hızla kilo kaybettiği için cezaevinden tahliye edilmişti.

Sosyal medya fenomeni ve eski “İşte Benim Stilim” yarışmacısı Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Candan, yakın zamanda hızla kilo kaybettiği için cezaevinden tahliye edilmişti.

Fakat ünlü ismin kilo kaybı devam ediyor. Son olarak 25 kiloya kadar düşen Candan'ın hayati tehlikesi sürüyor.

Bir X kullanıcısı ise Nihal Candan'ın hastalığıyla alay etti, gerekli cevabı da Grok'tan yani X'in yapay zekasından aldı!

Liglerin sona ermesiyle gözler FIFA’nın toplamda 1 milyar dolarlık rekor ödülle düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası'na çevrilirken Türk takımlarının bu dev organizasyonda neden yer almadığı ise en çok merak edilen soruların başında geliyor.

Liglerin sona ermesiyle gözler FIFA’nın toplamda 1 milyar dolarlık rekor ödülle düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası'na çevrilirken Türk takımlarının bu dev organizasyonda neden yer almadığı ise en çok merak edilen soruların başında geliyor.

Bu içeriğimizde, turnuvaya katılım kriterini açıklıyoruz.

20. yüzyılın başlarında dünya, pek çok gizemli hastalıkla mücadele etti. "Uyuyan hastalık" olarak anılan Encephalitis Lethargica, binlerce insanın hayatını alt üst etti.

20. yüzyılın başlarında dünya, pek çok gizemli hastalıkla mücadele etti. "Uyuyan hastalık" olarak anılan Encephalitis Lethargica, binlerce insanın hayatını alt üst etti.

Bazıları hayatını kaybetti, bazıları ise adeta canlı bir heykele dönüştü. En korkutucu tarafıysa hastalığın sebebinin hala bilinmemesi. Çünkü bu salgın, bir anda ortaya çıktı ve sonra sessizce kayboldu.

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Türkiye'de, özellikle İstanbul'un kalabalık ve hareketli sokaklarında, taksi konusu, uzun yıllardır gündemdeki yerini koruyan bir problem. Bu büyüleyici şehrin karmaşık dokusunda taksilerin durumu, sürücüler ve yolcular arasında süregelen bir tartışma konusu haline geldi.

Türkiye'de, özellikle İstanbul'un kalabalık ve hareketli sokaklarında, taksi konusu, uzun yıllardır gündemdeki yerini koruyan bir problem. Bu büyüleyici şehrin karmaşık dokusunda taksilerin durumu, sürücüler ve yolcular arasında süregelen bir tartışma konusu haline geldi.

Bu durum, hem yerel halkın hem de şehrin ziyaretçilerinin dikkatini çeken bir konu haline geldi. 

'selinuzdl' isimli içerik üreticisi, Japonya'da bindiği takside yaşadığı deneyimi paylaştı. Haliyle insanlar, oradaki taksilerle ülkemizdeki taksileri karşılaştırdı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in Başkan Ali Koç'a gönderdiği e-posta sızdırılmış, sosyal medya gündem olmuştu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in Başkan Ali Koç'a gönderdiği e-posta sızdırılmış, sosyal medya gündem olmuştu.

Bilecik, konuya ilişkin açıklama yaparken eylül ayında görevinden ayrılacağını belirtti.

Türk tiyatrosunun usta ismi Erdal Özyağcılar ile kızı Zeynep Özyağcılar, Covid-19 sürecinde yaşadıkları anları Saba Tümer'le programında anlattı.

Türk tiyatrosunun usta ismi Erdal Özyağcılar ile kızı Zeynep Özyağcılar, Covid-19 sürecinde yaşadıkları anları Saba Tümer'le programında anlattı.

Zeynep Özyağcılar, babasından gelen “Seni çok özledim, aşkım, kokunu özledim” mesajlarını “Babamdan yasak aşkımmış gibi mesajlar geliyordu” sözleriyle anlatırken o anlar sosyal medya kullanıcılarının da kalbini ısıttı.

Survivor bu yıl da unutulmaz bir finalin ardından sezonu kapattı. Survivor şampiyonu belli oldu ancak final gecesinde yaşananlar hala gündemden düşmüyor.

Survivor bu yıl da unutulmaz bir finalin ardından sezonu kapattı. Survivor şampiyonu belli oldu ancak final gecesinde yaşananlar hala gündemden düşmüyor.

Bu kez de Ayşe'nin final gecesi Adem'in şampiyonluğu açıklandıktan sonra, Adem'e karşı yaptığı hareket dikkat çekti. O detayı gözden kaçırmayan bir izleyici sosyal medyada tepki gösterdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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