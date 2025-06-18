18 Haziran Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından olan Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bazı işletmelerde yabancı turistlere yönelik yapılan eğlence ve dans gösterileri sosyal medyada tepki çekmişti.
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Metrobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Haliç Köprüsü'nde kontrolden çıkan metrobüs, bariyerlere çarptı.
ABD Başkanı Donald Trump, “ABD’nin İsrail’in yanında savaşa girip girmeyeceği” ile ilgili bir soruya "Yapabilirim de, yapmayabilirim de” yanıtını verdi.
Dün ikinci kez hakim karşısına çıkan ve 2 yıl 4 ay hapis cezası verilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmişti.
İsrailli eski futbolcu ve televizyon yorumcusu Eyal Berkovic, Hamas ve İran’a yapılan saldırıları “maç” benzetmesiyle anlattı, sonrasında da "Hamas ve İran'ı yendik final Türkiye'yle" sözleriyle İsrail'in İran'dan sonra Türkiye'ye saldıracağını iddia etti.
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Survivor 2025 Adem'in şampiyonluğuyla bitse de ortaya atılan iddialarla gündemde kalmayı sürdürüyor. Yarışmanın ardından Pınar Saka, Volkan'ın birisine "Üzümlü kekim" dediğini ve adada ilişki yaşadıklarını iddia etti.
Son dönemlerle üst üste işlere imza atan Hande Erçel ve Barış Arduç gündemden düşmüyor desek yeridir! İlk yapım gibi ikilinin ikinci projesi "Aşkı Hatırla" dizisi de hayli dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta dizinin Köln'deki galasıyla adlarından söz ettiren popüler oyuncular bu kez de İstanbul galasıyla gözleri üzerine topladı.
Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, yeni sezonda milli futbolcumuz Arda Güler’i eflatun-beyazlı forma altında daha sık göreceğimizin sinyallerini vermişti.
Son dönemde ünlü isimlerin kız çocukları, henüz yaşları küçük olmasına rağmen tarzları ve tavırlarıyla adeta yetişkin havası estiriyor. Sahne ışıklarına doğan bu çocuklar, kamera önünde büyürken şöhreti de çok erken deneyimliyor.
Aylardır boşanacakları iddia edilen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ayrılacağı dedikodusu geçtiğimiz günlerde bizzat Pelin Akil tarafından doğrulanmıştı.
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Dünyanın en yaşanabilir şehirleri 2025 listesi belli oldu. ‘Economist Intelligence Unit (EIU)’ listesinde 173 şehir yer aldı. Üç yıldır listenin zirvesinde Avusturya’nın başkenti Viyana yer alırken 2025 listesinde zirve değişti.
İsrail'in Yükselen Aslan Operasyonu ile İran'ın devlet kademesindeki önemli isimleri öldürmesi tüm dünyada odağı tekrar Orta Doğu'ya çevirdi.
Sosyal medya fenomeni ve eski “İşte Benim Stilim” yarışmacısı Nihal Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Candan, yakın zamanda hızla kilo kaybettiği için cezaevinden tahliye edilmişti.
Liglerin sona ermesiyle gözler FIFA’nın toplamda 1 milyar dolarlık rekor ödülle düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası'na çevrilirken Türk takımlarının bu dev organizasyonda neden yer almadığı ise en çok merak edilen soruların başında geliyor.
20. yüzyılın başlarında dünya, pek çok gizemli hastalıkla mücadele etti. "Uyuyan hastalık" olarak anılan Encephalitis Lethargica, binlerce insanın hayatını alt üst etti.
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Türkiye'de, özellikle İstanbul'un kalabalık ve hareketli sokaklarında, taksi konusu, uzun yıllardır gündemdeki yerini koruyan bir problem. Bu büyüleyici şehrin karmaşık dokusunda taksilerin durumu, sürücüler ve yolcular arasında süregelen bir tartışma konusu haline geldi.
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in Başkan Ali Koç'a gönderdiği e-posta sızdırılmış, sosyal medya gündem olmuştu.
Türk tiyatrosunun usta ismi Erdal Özyağcılar ile kızı Zeynep Özyağcılar, Covid-19 sürecinde yaşadıkları anları Saba Tümer'le programında anlattı.
Survivor bu yıl da unutulmaz bir finalin ardından sezonu kapattı. Survivor şampiyonu belli oldu ancak final gecesinde yaşananlar hala gündemden düşmüyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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