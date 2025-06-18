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"Büyük Aşk Yaşıyoruz" Kızının Erdal Özyağcılar'ın Kendisine Olan Düşkünlüğünü Anlattığı Anlar Kalpleri Eritti

"Büyük Aşk Yaşıyoruz" Kızının Erdal Özyağcılar'ın Kendisine Olan Düşkünlüğünü Anlattığı Anlar Kalpleri Eritti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2025 - 17:32

Türk tiyatrosunun usta ismi Erdal Özyağcılar ile kızı Zeynep Özyağcılar, Covid-19 sürecinde yaşadıkları anları Saba Tümer'le programında anlattı. Zeynep Özyağcılar, babasından gelen “Seni çok özledim, aşkım, kokunu özledim” mesajlarını “Babamdan yasak aşkımmış gibi mesajlar geliyordu” sözleriyle anlatırken o anlar sosyal medya kullanıcılarının da kalbini ısıttı.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=M-bSH...
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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, sahnedeki duruşu ve unutulmaz performanslarıyla yıllardır Türk televizyon ve sinemasının en sevilen isimlerinden biri.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, sahnedeki duruşu ve unutulmaz performanslarıyla yıllardır Türk televizyon ve sinemasının en sevilen isimlerinden biri.

Erdal Özyağcılar kariyerinin başından beri kendine has samimi ve etkileyici oyunculuk tarzıyla izleyicinin kalbinde taht kurdu. Kimileri onu Elveda Rumeli'deki Sütçü Ramiz karakteriyle, kimileri ise “Çöpçüler Kralı”ndaki rolüyle hatırlıyor. Ancak Erdal Özyağcılar, sadece bu yapımlarla değil, “Bizimkiler”, “Benim Güzel Ailem” ve daha birçok kült dizi ve filmdeki rolleriyle adeta hafızalara kazındı.

Sahnedeki güçlü ve etkileyici duruşunun yanı sıra, Erdal Özyağcılar’ın özel hayatı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Sahnedeki güçlü ve etkileyici duruşunun yanı sıra, Erdal Özyağcılar’ın özel hayatı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Hayatını oyunculuğa adayan usta sanatçı, özel yaşamında sakin ve mütevazı bir çizgide ilerlemeyi tercih ediyor. Uzun yıllar boyunca eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Özyağcılar, ailesine ve sevdiklerine büyük bir bağlılık gösteriyor. Kamera önündeki güçlü karakterlerinin aksine, özel hayatında samimiyetiyle göz dolduran oyuncu ailesine olan düşkünlüğüyle biliniyor.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, özel hayatında da tam bir aile babası. Kendisi gibi tiyatro ve sanat dünyasından gelen eşi Güzin Özyağcılar ile uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift, yıllardır birbirlerine olan destekleriyle dikkat çekiyor.

Özyağcılar çiftinin bu mutlu birliktelikten iki çocuğu oldu: Oğlu Emrah Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar. Tıpkı babası gibi sanatın içinde büyüyen Zeynep Özyağcılar, hem tiyatro hem de televizyon dünyasında kendilerini gösteriyor. Özellikle Zeynep Özyağcılar, 2024 yılında ATV’de yayınlanan “Holding” dizisinde babasıyla birlikte rol alarak dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce birlikte oyunculuk yapan ikili Saba Tümer'in programına konuk oldu. İkilinin kalp ısıtan anları sosyal medyaya damga vurdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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