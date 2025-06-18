"Büyük Aşk Yaşıyoruz" Kızının Erdal Özyağcılar'ın Kendisine Olan Düşkünlüğünü Anlattığı Anlar Kalpleri Eritti
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=M-bSH...
Türk tiyatrosunun usta ismi Erdal Özyağcılar ile kızı Zeynep Özyağcılar, Covid-19 sürecinde yaşadıkları anları Saba Tümer'le programında anlattı. Zeynep Özyağcılar, babasından gelen “Seni çok özledim, aşkım, kokunu özledim” mesajlarını “Babamdan yasak aşkımmış gibi mesajlar geliyordu” sözleriyle anlatırken o anlar sosyal medya kullanıcılarının da kalbini ısıttı.
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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, sahnedeki duruşu ve unutulmaz performanslarıyla yıllardır Türk televizyon ve sinemasının en sevilen isimlerinden biri.
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Sahnedeki güçlü ve etkileyici duruşunun yanı sıra, Erdal Özyağcılar’ın özel hayatı da merak edilen konular arasında yer alıyor.
Daha önce birlikte oyunculuk yapan ikili Saba Tümer'in programına konuk oldu. İkilinin kalp ısıtan anları sosyal medyaya damga vurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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