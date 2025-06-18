"Büyük Aşk Yaşıyoruz" Kızının Erdal Özyağcılar'ın Kendisine Olan Düşkünlüğünü Anlattığı Anlar Kalpleri Eritti

Hayatını oyunculuğa adayan usta sanatçı, özel yaşamında sakin ve mütevazı bir çizgide ilerlemeyi tercih ediyor. Uzun yıllar boyunca eşiyle mutlu bir evlilik sürdüren Özyağcılar, ailesine ve sevdiklerine büyük bir bağlılık gösteriyor. Kamera önündeki güçlü karakterlerinin aksine, özel hayatında samimiyetiyle göz dolduran oyuncu ailesine olan düşkünlüğüyle biliniyor.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, özel hayatında da tam bir aile babası. Kendisi gibi tiyatro ve sanat dünyasından gelen eşi Güzin Özyağcılar ile uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çift, yıllardır birbirlerine olan destekleriyle dikkat çekiyor.

Özyağcılar çiftinin bu mutlu birliktelikten iki çocuğu oldu: Oğlu Emrah Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar. Tıpkı babası gibi sanatın içinde büyüyen Zeynep Özyağcılar, hem tiyatro hem de televizyon dünyasında kendilerini gösteriyor. Özellikle Zeynep Özyağcılar, 2024 yılında ATV’de yayınlanan “Holding” dizisinde babasıyla birlikte rol alarak dikkatleri üzerine çekti.