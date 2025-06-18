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Netenyahu'nun 1996'dan Beri İran Hakkında Aynı İddiaları Konuştuğu Ortaya Çıktı

Netenyahu'nun 1996'dan Beri İran Hakkında Aynı İddiaları Konuştuğu Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.06.2025 - 11:25

İsrail'in Yükselen Aslan Operasyonu ile İran'ın devlet kademesindeki önemli isimleri öldürmesi tüm dünyada odağı tekrar Orta Doğu'ya çevirdi. İran'ın saldırılara karşı misillemelerine karşı çıkan ülkeler de var destek veren ülkeler de... İsrail yaptığı operasyonu İran'ın uranyum geliştirme çalışmalarına önlem olarak kamuoyuna sunsa da Benjamin Netenyahu'nun 1996'dan beri benzer şeyleri söylemesi CNN tarafından derlendi.

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İsrail'in İran'a saldırılarının nedeni olarak gösterilen nükleer silah çalışmaları iddiaları yeni değil.

İsrail'in İran'a saldırılarının nedeni olarak gösterilen nükleer silah çalışmaları iddiaları yeni değil.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da İran'ı suçladığı ve topyekün bir savaşla tehdit ettiği nükleer silah ve uranyum geliştirme konusu uzun yıllardır siyaset sahnesinde olan Netenyahu'nun yaklaşık 30 yıldır dillendirdiği iddialar arasında.

CNN ise İsrailli politikacının bu söylemlerini derledi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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