Netenyahu'nun 1996'dan Beri İran Hakkında Aynı İddiaları Konuştuğu Ortaya Çıktı
İsrail'in Yükselen Aslan Operasyonu ile İran'ın devlet kademesindeki önemli isimleri öldürmesi tüm dünyada odağı tekrar Orta Doğu'ya çevirdi. İran'ın saldırılara karşı misillemelerine karşı çıkan ülkeler de var destek veren ülkeler de... İsrail yaptığı operasyonu İran'ın uranyum geliştirme çalışmalarına önlem olarak kamuoyuna sunsa da Benjamin Netenyahu'nun 1996'dan beri benzer şeyleri söylemesi CNN tarafından derlendi.
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İsrail'in İran'a saldırılarının nedeni olarak gösterilen nükleer silah çalışmaları iddiaları yeni değil.
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CNN ise İsrailli politikacının bu söylemlerini derledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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