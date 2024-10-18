18 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
18 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Ülkemizin gündemine sarsıcı bir şekilde düşen ''Yenidoğan Çetesi'' soruşturmasının ardından ünlü isimlerden konuya ilişkin yorum ve tepkiler gecikmedi. Bu ünlü isimlerden birisi de Prens dizisinin başarılı oyuncusu Giray Altınok oldu.
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Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk ve Hamas liderini karşılaştırdığı paylaşıma Berk Oktay'dan sert tepki geldi!
Ablasının evine taşınmasıyla gündemin ilgi odağı haline gelen ve meraklı gözleri kendine çevirmeyi başaran Dilan Polat, yeni paylaşımıyla görenleri epey şaşırttı. Polat, yakın çevresiyle verdiği partiden görüntüleri ardı ardına sosyal medya hesabından paylaştı. Fakat paylaşımlardan biri sansasyon yaratarak diğer videoların önüne geçmeyi başardı.
Avrupa Yakası ve Seksenler dizileriyle tanınan Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetmişti. 2. Sayfa'nın haberine göre Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu.
Bir davette boy gösteren güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın yüzündeki değişim görenleri epey şaşırttı.
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Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Hadise, bir süredir adının aşk iddialarına karıştığı ünlü yönetmen ile ilk kez yan yana görüntülendi!
Köpek katliamları, kadın cinayetleri ve son olarak da bebek ölümlerine tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah, X hesabından yaptığı paylaşım ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e seslendi!
Sağlık Bakanlığı'nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki, Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, görevine başlamamıştı. Ünlü güzel hedeflerini açıkladı!
Son günlerde tüm ülkeyi derinden etkileyen 'Yenidoğan Çetesi' skandalına ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Yaşananlara isyan eden ünlü isimlerden bir tanesi de Hadise oldu.
Avrupa Yakası ve Seksenler dizileriyle tanınan Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetmişti. Birol Güven, Çelik'in cenaze töreninin detaylarını paylaştı.
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